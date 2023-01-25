Заря добилась в Турции второй победы за день. Теперь волевой

Луганская «Заря» во втором спарринге среды, 25 января, померилась силами с клубом «Септември» из Болгарии.

Вслед за победой 1:0 в поединке со словенским «Копером», луганчане смогли переиграть и оппонентов из Софии. Голы в исполнении Кирюханцева, Нагнойного и Булецы принесли «Заре» волевую победу со счетом 3:2.

Контрольный матч

«Заря» – «Септември» София, Болгария – 3:2

Голы: Кирюханцев, 38, Нагнойный, 54, Булеца, 78 – 14, 25.

«Заря»: Кучерук (Сапутин 60), Вантух, Снурницын, Имереков, Гулько (игрок U19, 76), Мишнев, Хахлев, Булеца, Русин, Кирюханцев (Паскаль, 46), Нагнойный.