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Заря
25.01.2023, FT 3 : 2
Септември
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Украина. Премьер лига
25 января 2023, 18:13 | Обновлено 25 января 2023, 18:52
353
1

Заря добилась в Турции второй победы за день. Теперь волевой

Луганчане одолели соперника из Болгарии

25 января 2023, 18:13 | Обновлено 25 января 2023, 18:52
353
1
Заря добилась в Турции второй победы за день. Теперь волевой
ФК Заря Луганск

Луганская «Заря» во втором спарринге среды, 25 января, померилась силами с клубом «Септември» из Болгарии.

Вслед за победой 1:0 в поединке со словенским «Копером», луганчане смогли переиграть и оппонентов из Софии. Голы в исполнении Кирюханцева, Нагнойного и Булецы принесли «Заре» волевую победу со счетом 3:2.

Контрольный матч

«Заря» – «Септември» София, Болгария – 3:2

Голы: Кирюханцев, 38, Нагнойный, 54, Булеца, 78 – 14, 25.

«Заря»: Кучерук (Сапутин 60), Вантух, Снурницын, Имереков, Гулько (игрок U19, 76), Мишнев, Хахлев, Булеца, Русин, Кирюханцев (Паскаль, 46), Нагнойный.

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Заря Луганск Септември контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Источник Sport.ua
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donnerwetter
Ну прямо Луганск Сити!  С 0:2 на 3:2.  Пока опять мужики.
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