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Товарищеские матчи
Заря
25.01.2023 16:00 - : -
Септември
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
25 января 2023, 07:37 | Обновлено 25 января 2023, 07:48
43
0

Заря – Септември. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 января в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча

25 января 2023, 07:37 | Обновлено 25 января 2023, 07:48
43
0
Заря – Септември. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря Луганск

Луганская «Заря» проводит второй контрольный матч за один день на зимних сборах в Турции.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вторым соперником является «Септември» из Болгарии. Начало матча – 25 января в 16:00 по Киеву.

Заря – Септември. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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