Луганская «Заря» проводит второй контрольный матч за один день на зимних сборах в Турции.

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Вторым соперником является «Септември» из Болгарии. Начало матча – 25 января в 16:00 по Киеву.

Заря – Септември. Смотреть онлайн. LIVE трансляция