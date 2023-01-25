Украина. Премьер лига25 января 2023, 07:37 | Обновлено 25 января 2023, 07:48
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Заря – Септември. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 января в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча
25 января 2023, 07:37 | Обновлено 25 января 2023, 07:48
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Луганская «Заря» проводит второй контрольный матч за один день на зимних сборах в Турции.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Вторым соперником является «Септември» из Болгарии. Начало матча – 25 января в 16:00 по Киеву.
Заря – Септември. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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