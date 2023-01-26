Украина. Премьер лига26 января 2023, 05:20 |
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Заря – Септември – 3:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
26 января 2023, 05:20 |
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В рамках учебно-тренировочного сбора в Турции луганская «Заря» на своем поле выиграла у болгарского «Септември» со счетом 3:2.
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