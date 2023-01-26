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  4. Заря – Септември – 3:2. Видео голов и обзор матча
Украина. Премьер лига
26 января 2023, 05:20 |
87
0

Заря – Септември – 3:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

26 января 2023, 05:20 |
87
0
Заря – Септември – 3:2. Видео голов и обзор матча
ФК Заря Луганск

В рамках учебно-тренировочного сбора в Турции луганская «Заря» на своем поле выиграла у болгарского «Септември» со счетом 3:2.

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товарищеские матчи Заря Луганск Септември контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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