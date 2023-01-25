Заря минимально выиграла у Копера в спарринге

На учебно-тренировочном сборе в Турции луганская «Заря» провела спарринг со словенским «Копером».

Контрольный поединок завершился минимальной победой украинского клуба – 1:0. Единственный гол на 50 минуте с пенальти забил Владимир Бражко.

Контрольный матч

«Заря» – «Копер» – 1:0

Гол: Бражко, 50 (пен).

Напомним, что сегодня «Заря» должна провести еще один спарринг с болгарским клубом «Септември». Начало в 16:00 по киевскому времени.