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Украина. Премьер лига
25 января 2023, 11:59 | Обновлено 25 января 2023, 12:15
262
0

Заря минимально выиграла у Копера в спарринге

Луганский клуб провел контрольный матч на сборах в Турции

25 января 2023, 11:59 | Обновлено 25 января 2023, 12:15
262
0
Заря минимально выиграла у Копера в спарринге
ФК Заря Луганск

На учебно-тренировочном сборе в Турции луганская «Заря» провела спарринг со словенским «Копером».

Контрольный поединок завершился минимальной победой украинского клуба – 1:0. Единственный гол на 50 минуте с пенальти забил Владимир Бражко.

Контрольный матч

«Заря» – «Копер» – 1:0
Гол: Бражко, 50 (пен).

Напомним, что сегодня «Заря» должна провести еще один спарринг с болгарским клубом «Септември». Начало в 16:00 по киевскому времени.

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Заря Луганск Копер товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Владимир Бражко
Источник Sport.ua
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