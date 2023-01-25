Украина. Премьер лига25 января 2023, 11:59 | Обновлено 25 января 2023, 12:15
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Заря минимально выиграла у Копера в спарринге
Луганский клуб провел контрольный матч на сборах в Турции
25 января 2023, 11:59 | Обновлено 25 января 2023, 12:15
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На учебно-тренировочном сборе в Турции луганская «Заря» провела спарринг со словенским «Копером».
Контрольный поединок завершился минимальной победой украинского клуба – 1:0. Единственный гол на 50 минуте с пенальти забил Владимир Бражко.
Контрольный матч
«Заря» – «Копер» – 1:0
Гол: Бражко, 50 (пен).
Напомним, что сегодня «Заря» должна провести еще один спарринг с болгарским клубом «Септември». Начало в 16:00 по киевскому времени.
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