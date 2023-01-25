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Заря
25.01.2023 10:00 - : -
Копер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
25 января 2023, 07:20 | Обновлено 25 января 2023, 07:37
56
0

Заря – Копер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 января в 10:00 видеотрансляцию товарищеского матча

25 января 2023, 07:20 | Обновлено 25 января 2023, 07:37
56
0
Заря – Копер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря Луганск

Луганская «Заря» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции. За день команда сыграет две встречи.

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Первым соперником является «Копер» (Словения). Начало матча – 25 января в 10:00 по Киеву.

Во второй игре в 16:00 оппонентом будет команда «Септември» из Болгарии.

Заря – Копер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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