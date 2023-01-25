Луганская «Заря» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции. За день команда сыграет две встречи.

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Первым соперником является «Копер» (Словения). Начало матча – 25 января в 10:00 по Киеву.

Во второй игре в 16:00 оппонентом будет команда «Септември» из Болгарии.

Заря – Копер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция