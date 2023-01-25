Украина. Премьер лига25 января 2023, 17:22 | Обновлено 25 января 2023, 17:40
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Заря – Копер – 1:0. Видео гола и обзор матча
Вашему вниманию видеообзор товарищеского поединка
25 января 2023, 17:22 | Обновлено 25 января 2023, 17:40
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В среду, 25 января, луганская «Заря» на сборе в Турции померилась силами с клубом «Копер» из Словении.
Встреча завершилась минимальной победой украинского коллектива со счетом 1:0.
Видеообзор матча Заря – Копер
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