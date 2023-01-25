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Украина. Премьер лига
25 января 2023, 17:22 | Обновлено 25 января 2023, 17:40
82
0

Заря – Копер – 1:0. Видео гола и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор товарищеского поединка

25 января 2023, 17:22 | Обновлено 25 января 2023, 17:40
82
0
ФК Заря Луганск

В среду, 25 января, луганская «Заря» на сборе в Турции померилась силами с клубом «Копер» из Словении.

Встреча завершилась минимальной победой украинского коллектива со счетом 1:0.

Видеообзор матча Заря – Копер

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Заря Луганск Копер товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор
Источник ФК Заря
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