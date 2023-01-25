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  4. В сезоне-2018/19 Динамо отдало 24 млн на трансферы. Все они – полный провал
Украина. Премьер лига
25 января 2023, 11:22 | Обновлено 25 января 2023, 11:35
896
5

В сезоне-2018/19 Динамо отдало 24 млн на трансферы. Все они – полный провал

Пять новичков – пять неоправдавшихся надежд

25 января 2023, 11:22 | Обновлено 25 января 2023, 11:35
896
5
В сезоне-2018/19 Динамо отдало 24 млн на трансферы. Все они – полный провал
ФК Динамо Киев. Фран Соль

С приходом Мирчи Луческу на пост главного тренера «Динамо» все мы как-то привыкли, что киевский клуб окончательно отошел от концепции громких входящих трансферов. Стали на этот путь «бело-синие» еще при Алексее Михайличенко, которому боссы также не позволяли сорить деньгами на трансферном рынке, а вот предшественнику одного из лучших учеников Валерия Лобановского Александру Хацкевичу Игорь Суркис однажды позволил пошуметь – в сезоне-2018/19 «Динамо» потратило 24 миллиона евро на покупку новичков, но ни один из них так и не оказался способен стать важной фигурой для первой команды…

Очевидно, тот провал повлиял на философию руководства «Динамо», и за последующие три с половиной сезона оно согласилось выделить на усиление команды и подписание новобранцев суммарно лишь 16 миллионов. Безусловно, среди факторов, способствовавших урезанию расходов обязательно стоит упоминать пандемию коронавируса и начало полномасштабной фазы российско-украинской войны, но неспособность находить действительно ценных и качественных игроков, приводящая к бессмысленным тратам денежных средств, даже на этом фоне будет безоговорочным № 1 в мотивации. Ни один бизнесмен не пожелает инвестировать в ту отрасль, которая приносит ему лишь убытки – и братья Суркисы здесь не исключение.

Кто же те пять «героев», за которых «Динамо» в крайний раз в своей современной истории отдало баснословные как для себя деньги, после чего, не получив ни малейшей выгоды, перешло в режим строжайшей экономии?

Владислав СУПРЯГА

Амплуа: центрфорвард
Гражданство: Украина
Трансфер из: «Днепр-1»
Сумма трансфера: 6,5 млн евро
Показатели в «Динамо»: 47 матчей, 3 гола, 6 ассистов
Нынешний клуб: «Динамо»

Getty Images/Global Images Ukraine

Владислав Супряга заставил говорить о себе специалистов еще когда выступал за юношеские команды ортодоксального «Днепра». Когда у этого клуба начались проблемы, юный форвард, как и многие другие игроки «днепрян», перебрался в стан «Днепра-1» - нового футбольного проекта, который был создан в Днепре сперва параллельно с существованием «Днепра», а затем де-факто заменил исторический спортивный бренд № 1 этого города, когда тот был расформирован.

Талант Супряги был настолько очевиден и огромен, что за ним гонялись многие клубы европейского континента, однако, учитывая тесные связи боссов «Динамо» с днепровским бизнесом, договориться о сделке удалось именно клубу из столицы Украины. Что правда, сумма сделки составила 6,5 миллионов евро, что весьма существенно, особенно по меркам внутрилиговых трансферов для УПЛ. Кто-то говорил, что эти деньги – информационный пшик, и за трансфер Супряги владельцы киевского и днепровского клубов рассчитались иным образом, но подобные слухи так и не нашли каких-либо серьезных оснований и доказательств, а потому о них стоит лишь упомянуть, но вряд ли – рассматривать всерьез.

В «Динамо» Супряга так и не смог проявить себя. Его быстрый стиль игры, больше подходящий под контратаки, банально оказался не востребован и не принят в Киеве. Ни Александр Хацкевич, ни Алексей Михайличенко, ни Мирча Луческу так и не смогли найти подход к талантливому нападающему, зато таковой быстро отыскали в «Днепре-1» в сезоне-2019/20, который Супряга провел в стане «спортклубовцев» на правах аренды и даже отличился легендарным хет-триком в ворота «Динамо», принеся днепрянам победу со счетом 3:1.

На вторую часть сезона-2021/22 «Динамо» отпустило Супрягу за рубеж – в аренду в «Сампдорию», за которую выручило 500 тысяч евро. У итальянцев даже была опция на выкуп форварда, которого на Апеннинах многие величали не иначе как «вторым Шевченко», но после одного поединка и ряда проблем со здоровьем, Владислав вернулся в Украину, где очень скоро опять травмировался и пропустил всю первую часть сезона-2022/23, лишь недавно вернувшись к тренировкам с командой.

В настоящий момент оценочная стоимость Супряги на Transfermarkt составляет 1,8 миллиона евро. Сложно представить, что в ближайшее время по 22-летнему форварду «Динамо» получит хоть какое-то существенное предложение из Европы, а потому Владиславу придется вновь пытаться проявить себя в киевском клубе, контракт с которым у него действует до лета 2026 года…

СИДКЛЕЙ

Амплуа: левый защитник
Гражданство: Бразилия
Трансфер из: «Атлетико Паранаэнсе»
Сумма трансфера: 5 млн евро
Показатели в «Динамо»: 33 матча, 3 гола, 3 ассиста
Нынешний клуб: «Куяба»

Getty Images/Global Images Ukraine

До трансфера в «Динамо» бразильский левый фулбек Сидклей никогда не играл в Европе, а потому ему априори пришлось столкнутся в Киеве с периодом адаптации, который часто оказывается необходим южноамериканцам. Однако Сидклей, перебиравшийся в столицу Украины, как утверждали, по «квоте Красникова», рассматривался руководством клуба как потенциально ключевой игрок на позиции, что позволило бы «Динамо» в перспективе выгодно продать не только обладателя «серебра» на ЧМ-2018 Йосипа Пиварича, но и клубного воспитанника Виталия Миколенко.

Увы, карьера Сидклея в «Динамо» стала сущим разочарованием. Если при Хацкевиче бразилец попадал в основной состав и играл за первую команду, хотя и отнюдь не безукоризненно, а также попадал в скандалы, то вот пришедший на смену белорусу Алексей Михайличенко совершенно не видел быстро растерявшего форму бразильца в своей команде.

Как итог – место на фланге за собой четко забронировал Миколенко, продавать которого в сложившихся обстоятельствах было чрезмерно большим риском за неимением готовых кандидатов на замену, а Сидклей начал кочевать по арендам – в «Коринтианс», в ПАОК… Не изменило ситуацию в лучшую для легионера сторону даже появление на тренерском мостике знатного любителя бразильцев Мирчи Луческу. Опытный румынский наставник дал Сидклею возможность сыграть только в 10 официальных матчах, после чего отправил играть к сыну – в греческий ПАОК.

Летом минувшего года Сидклей вернулся из аренды в «Динамо», но было понятно, что продолжать карьеру в Украине, ведущую войну против российских оккупантов, он не будет. В августе о подписании левого фулбека на правах свободного агента объявила бразильская «Куяба», за которую с тех пор 29-летний Сидклей провел лишь 7 поединков. Его нынешняя оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро, и, вероятно, защитник вскоре вновь будет вынужден подыскивать себе другую команду…

ЧЕ ЧЕ

Амплуа: центральный полузащитник
Гражданство: Бразилия
Трансфер из: «Палмейрас»
Сумма трансфера: 4,8 млн евро
Показатели в «Динамо»: 16 матчей, 1 ассист
Нынешний клуб: «Ботафого»

ФК Динамо Киев

Че Че перебирался в «Динамо» уже абсолютно сформированным футболистом, готовым с ходу играть в стартовом составе. На момент трансфера из «Палмейраса», который обошелся киевскому клубу почти в 5 миллионов евро, Че Че уже дважды становился чемпионом Бразилии, а также провел 82 матча за «зелено-белых», в которых отличился 2 забитыми мячами и 3 ассистами.
Ожидать от этого игрока сумасшедшей результативности вряд ли стоило, но добавить разнообразия «Динамо», а также помочь киевлянам улучшить переходные фазы игры Че Че был вполне способен. Однако в стане «бело-синих» именно в тот момент очень ярко проявился кризис в менеджменте, в результате которого ряд новых игроков, приобретенных по советам экс-вице-президента клуба Евгения Красникова, оказались невостребованными для тренерского штаба Александра Хацкевича.

Впоследствии Красников рассказывал, что Хацкевич попросту не видел для Че Че места в стартовом составе. Белорусский специалист хотел, чтобы в центре поля хавбеки его команды больше акцентов уделяли борьбе и прессингу, в то время как бразилец куда охотнее работал на созидание. Проведя 16 матчей за «Динамо», Че Че уже в апреле 2019 года был продан в «Сан-Паулу» за те же 5 миллионов евро. Интересно, что спустя четыре месяца клуб покинул и Александр Хацкевич…

Формально «Динамо» ничего не потеряло на Че Че в плане финансов, однако не смогло выжать из бразильца хоть какую-то пользу, которую тот однозначно был способен дать команде. Неудивительно, что после прихода в стан «бело-синих» Мирчи Луческу, румынский тренер очень хотел вернуть в команду именно Че Че, и был крайне удивлен, узнав, что хавбек не имеет контракта с «бело-синими», а был отпущен не на условиях аренды, а на правах полноценного трансфера.
Тот факт, что Че Че мог бы быть полезен «Динамо», если бы у руля команды тогда был не Хацкевич, доказывает и весьма успешная история хавбека на родине уже после возвращения. В 2021 году полузащитник помог «Атлетико Минейро», где играл на правах аренды, выиграть чемпионат Бразилии, отыграв 33 матча и отличившись 1 голом при 1 ассисте.

С апреля минувшего года Че Че выступает за «Ботафого», который выкупил контракт хавбека у «Сан-Паулу» за 1 миллион евро. Нынешняя оценочная стоимость 30-летнего бразильца на Transfermarkt составляет 1,8 миллиона евро. Во всех командах («Сан-Паулу», «Атлетико Минейро», «Ботафого»), где он играл после «Динамо», Че Че являлся игроком основного состава…

Миккель ДУЭЛУНД

Амплуа: фланговый полузащитник
Гражданство: Дания
Трансфер из: «Мидтьюлланд»
Сумма трансфера: 4 млн евро
Показатели в «Динамо»: 26 матчей, 3 гола, 1 ассист
Нынешний клуб: НЕК Неймеген (аренда из «Динамо»)

ФК Динамо Киев

Миккеля Дуэлунда «Динамо» подписывало с помпой. Говорилось, что это один из лучших молодых талантов датского футбола, а потому заплаченные «Мидтьюлланду» 4 миллиона евро выглядели адекватной инвестицией в будущее, с перспективой через пару-тройку лет получить от продажи легионера в несколько раз больше.

Но карьера Дуэлунда в Киеве была абсолютно катастрофической. Поговаривали, что датчанин получил в Украине совершенно фантастические условия по личному контракту, причем как в плане уровня заработной платы, так и в плане бытовых условий, что в какой-то момент привело к психологическому надлому игрока – тот попросту посчитал, что добился большего, чем то, о чем совсем недавно мог лишь мечтать.

Кроме того, в «Динамо» у Дуэлунда начались перманентные проблемы со здоровьем. В какой-то момент казалось, что датчанин попросту не выходит из лазарета, имея проблемы то с лодыжкой, то с коленом, то с коронавирусом… Интересно, что игровую практику Дуэлунду в первой команде предоставляли все три последних коуча «Динамо» - и Хацкевич (13 матчей), и Михайличенко (9 матчей), и Луческу (4 матча). Последний, говорят, очень хотел помочь датчанину раскрыть потенциал, но скоро разочаровался в игроке, и не возражал, чтобы тот уехал играть куда-то в другое место…

С лета 2021 года Дуэлунд выступает в Нидерландах за местный НЕК из Неймегена. В этой команде за полтора сезона Миккель провел уже 39 поединков, отличившись 4 голами и 5 ассистами. Травмы также не докучают датчанину настолько часто, как в Украине, а потому неудивительно, что год назад Дуэлунд заявлял о желании, чтобы НЕК полноценно выкупил его контракт у «Динамо». Но после этого началась война, и нидерландцы продлили договор аренды хавбека, воспользовавшись поправкой 7 ФИФА, которая позволяла футболистам-легионерам покидать Украину фактически в одностороннем порядке.

Контракт Дуэлунда, актуальная оценочная стоимость которого на Transfermarkt равна 700 тысячам евро, с «Динамо» рассчитан до лета нынешнего года. Вероятнее всего, после этого Миккель на правах свободного агента окончательно попрощается с киевским клубом, оставив тому после себя лишь убытки и сожаление…

Фран СОЛЬ

Амплуа: центрфорвард
Гражданство: Испания
Трансфер из: «Виллем II»
Сумма трансфера: 3,5 млн евро
Показатели в «Динамо»: 23 матча, 4 гола, 2 ассиста
Нынешний клуб: «Малага» (аренда из «Динамо»)

ФК Динамо Киев

Если Сидклея и Че Че в «Динамо» покупали по настойчивым рекомендациям экс-вице-президента клуба Евгения Красникова, то видеть среди своих подопечных именно Франа Соля пожелал лично Александр Хацкевич. Ради этого Игорь Суркис согласился раскошелиться на 3,5 миллиона евро, а еще обеспечил испанцу существенное повышение зарплаты, по сравнению с той, которую Фран имел в Нидерландах. Желание перебраться в Украину пришлось вырабатывать у испанца исключительно играя на его алчности…

В «Виллеме II» Соль действительно показывал хорошую результативность. За два с половиной сезона он провел за нидерландцев 88 матчей, в которых отличился 47 забитыми мячами и 6 результативными передачами. Одна лишь эта статистика должна была наталкивать скаутов и руководство киевлян на мысль о том, что Фран – это типичный центрфорвард, который стремится единолично завершать атаки команды, но крайне мало задействован в коллективных взаимодействиях.

В «Динамо» стать таким же ударным наконечником, как это было в «Виллеме II», Соль так и не сумел. При Хацкевиче испанец провел всего 7 матчей (2 гола), причем очень быстро получил травму плеча, которая и не дала ему получше адаптироваться в команде, пока ее еще возглавлял его «покровитель». А вот Михайличенко, и особенно Луческу очень быстро разочаровались в стилистике и манере игры форварда, а также нежелании того меняться.

Именно румынский наставник дал понять собственникам «Динамо», что не нуждается в услугах Соля. После этого Франа на правах аренды начали активно отправлять в Испанию, словно надеясь, что тот хоть где-то себя покажет успешно, и это поможет «бело-синим» продать форварда на полноценной основе. Более-менее стабильную результативность Соль демонстрировал только выступая за «Тенерифе» в сезоне-2020/21 (10 голов в 40 матчах), а вот в «Эйбаре» и «Малаге» дела у него откровенно не задались. Ныне «анчоусы» подумывают над досрочным разрывом аренды нападающего, интерес к которому проявляет такой же клуб Сегунды – «Сарагоса».

Контракт Соля с «Динамо» рассчитан до 31 декабря нынешнего года. Оценочная стоимость 30-летнего форварда на Transfermarkt упала уже до 1 миллиона евро, хотя на пике карьеры в «Виллеме II» равнялась 6 миллионам…

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статьи эксклюзив Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Фран Соль Владислав Супряга Сидклей Че Че Миккель Дуэлунд
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 5
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Умник
Всі 5 гравців купувалися під Хацкевича.
Мені цікаво як пов'язані ці гравці зараз з командою?
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0
Умник
Скажіть будь ласка редакція яка ціль данної статьї.
Да ще й на головній сторінці?
Пройшло 4 роки.
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Alex906
А какой смысл чужие деньги считать .Если хозяева прокололись то значит они тупые но это их личное дело как распоряжаться ресурсом .А если Динамо становилось чемпионом в эти годы а шахтер который тратил в разы больше нет значит Динамо респект 
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-1
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