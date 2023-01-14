Сарагоса хочет подписать форварда Динамо, который не нужен Малаге

30-летний форвард «Динамо» Фран Соль, который в нынешнем сезоне на правах аренды выступает за «Малагу», в ближайшее время может сменить клубную прописку.

«Анчоусы», которые являются аутсайдерами Сегунды, хотят прекратить договор аренды по Солю, однако форвард может остаться в лиге, так как интерес к нему проявляет середняк «Сарагоса».

Соль в текущем розыгрыше Сегунды провел 16 матчей, в которых отличился лишь 1 забитым мячом.

Предыдущие два сезона испанский форвард также провел в арендах в клубах Сегунды – в «Тенерифе» (10 голов в 38 матчах) и «Эйбаре» (5 голов в 31 матче).