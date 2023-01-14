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  4. Сарагоса хочет подписать форварда Динамо, который не нужен Малаге
Украина. Премьер лига
14 января 2023, 11:22 |
1251
1

Сарагоса хочет подписать форварда Динамо, который не нужен Малаге

Фран Соль в январе, очевидно, вновь сменит клубную прописку

14 января 2023, 11:22 |
1251
1
Сарагоса хочет подписать форварда Динамо, который не нужен Малаге
diariosur.es. Фран Соль

30-летний форвард «Динамо» Фран Соль, который в нынешнем сезоне на правах аренды выступает за «Малагу», в ближайшее время может сменить клубную прописку.

«Анчоусы», которые являются аутсайдерами Сегунды, хотят прекратить договор аренды по Солю, однако форвард может остаться в лиге, так как интерес к нему проявляет середняк «Сарагоса».

Соль в текущем розыгрыше Сегунды провел 16 матчей, в которых отличился лишь 1 забитым мячом.

Предыдущие два сезона испанский форвард также провел в арендах в клубах Сегунды – в «Тенерифе» (10 голов в 38 матчах) и «Эйбаре» (5 голов в 31 матче).

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Фран Соль Сарагоса Малага Динамо Киев трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ трансферы
Источник Estadio Deportivo
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Комментарии 1
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Alex86 1
Вроде и матчей провел не мало, а результативность оставляет желать лучшего, не мудрено шо когда он нормально провел сезон его относительно легко и не особо дорого толкнули в ДК
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