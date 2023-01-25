Рекорд Костюк. Определились полуфиналистки Australian Open в парном разряде

25 января состоялись матчи 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису у женщин в парном разряде.

Украинка Марта Костюк в паре с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии одолела четвертых сеяных и впервые в карьере попала в полуфинал турнира Grand Slam.

Отметим, что ​Чжань Хаоцин и Ян Чжаосюань ранее остановили дуэт с Ангелиной Калининой, Сюко Аояма и Ена Сибахара переиграли пару с участием Надежды Киченок.

Australian Open. 1/4 финала парного разряда

Верхняя часть сетки

Барбора Крейчикова / Катерина Синякова [1] – Дезире Кравчик / Деми Схюрс [6] – 6:2, 6:3

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Сторм Хантер / Элизе Мертенс [4] – 7:6(6), 2:6, 6:4

Нижняя часть сетки

Сюко Аояма / Ена Сибахара [10] – Кэролайн Доулхайд / Анна Калинская – 6:3, 6:3

Кори Гауфф / Джессика Пегула [2] – Чжань Хаоцин / Ян Чжаосюань [11] – 6:1, 6:1

Australian Open. 1/2 финала парного разряда

Барбора Крейчикова / Катерина Синякова [1] – Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе

Сюко Аояма / Ена Сибахара [10] – Кори Гауфф / Джессика Пегула [2]