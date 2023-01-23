Калинина завершила борьбу на Australian Open

Украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила выступления в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В третьем круге украинка в дуэте с Алисон ван Эйтванк из Бельгии проиграла 11-му сеяному тандему Чжань Хаоцин / Ян Чжаосюань (Китайский Тайбэй / Китай).

Australian Open. Третий круг парного разряда

Ангелина Калинина / Алисон ван Эйтванк – Чжань Хаоцин / Ян Чжаосюань – 3:6, 5:7

Дуэт Чжань Хаоцин / Ян Чжаосюань в 1/4 финала сразится против американской пары Кори Гауфф / Джессика Пегула.

В парном разряде из украинок осталась лишь Марта Костюк.

Отметим, что в одиночно разряде Калинина также дошла до третьего раунда соревнований.