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Australian Open
23 января 2023, 07:32 |
448
1

Калинина завершила борьбу на Australian Open

Ангелина проиграла в третьем круге парного разряда

23 января 2023, 07:32 |
448
1
Калинина завершила борьбу на Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила выступления в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В третьем круге украинка в дуэте с Алисон ван Эйтванк из Бельгии проиграла 11-му сеяному тандему Чжань Хаоцин / Ян Чжаосюань (Китайский Тайбэй / Китай).

Australian Open. Третий круг парного разряда
Ангелина Калинина / Алисон ван Эйтванк – Чжань Хаоцин / Ян Чжаосюань – 3:6, 5:7

Дуэт Чжань Хаоцин / Ян Чжаосюань в 1/4 финала сразится против американской пары Кори Гауфф / Джессика Пегула.

В парном разряде из украинок осталась лишь Марта Костюк.

Отметим, что в одиночно разряде Калинина также дошла до третьего раунда соревнований.

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Ангелина Калинина Ян Чжаосюань Алисон ван Эйтванк Чжань Хаоцин Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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misastefanko
Нижче 32 в рейтингу Геля вже не опуститься.Якщо з таким результатом дотягне до Ролан Гароса,то в перших двох кругах буде мати слабших суперниць.
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