Калинина завершила борьбу на Australian Open
Ангелина проиграла в третьем круге парного разряда
Украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила выступления в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В третьем круге украинка в дуэте с Алисон ван Эйтванк из Бельгии проиграла 11-му сеяному тандему Чжань Хаоцин / Ян Чжаосюань (Китайский Тайбэй / Китай).
Australian Open. Третий круг парного разряда
Ангелина Калинина / Алисон ван Эйтванк – Чжань Хаоцин / Ян Чжаосюань – 3:6, 5:7
Дуэт Чжань Хаоцин / Ян Чжаосюань в 1/4 финала сразится против американской пары Кори Гауфф / Джессика Пегула.
В парном разряде из украинок осталась лишь Марта Костюк.
Отметим, что в одиночно разряде Калинина также дошла до третьего раунда соревнований.
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