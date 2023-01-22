Голевая феерия в Дортмунде на 7 голов. Боруссия Д обыграла аутсайдера
Хозяева поля выиграли у «Аугсбурга» со счетом 4:3
В воскресенье, 22 января, состоялся матч 16-го тура чемпионата Германии по футболу между «Боруссией» Дортмунд и «Аугсбургом». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «черно-желтых».
Счет в матче открыл звездный полузащитник «Боруссии Д» Джуд Беллингем. Однако вскоре «Аугсбург» сравнял счет, затем команды обменялись голами и ушли на перерыв со счетом 2:2.
Во втором тайме команды в период с 75 по 78 минуту забили три гола, два из которых на свой счет записали представители «Боруссии». В итоге «шмели» одержали победу со счетом 4:3
Сейчас «Боруссия Д» занимает шестое место в таблице Бундеслиги 1, имея в своем активе 28 очков. «Аугсбург», в свою очередь, занимает 15-е место с 16 очками после 16 туров.
Чемпионат Германии по футболу. 16-й тур
Бундеслига. 22 января
«Боруссия Д» – «Аугсбург» – 4:3
Голы: Беллингем, 29, Шлоттербек, 42, Байноу-Гиттенс, 75, Рейна, 78 – Майер, 40, Демирович, 45+1, Колина, 77
FIRST 3 POINTS OF 2023 ⏹ pic.twitter.com/9Wzv6R3xrw— Borussia Dortmund (@BlackYellow) January 22, 2023
Comeback falls just short. pic.twitter.com/OkRInk85WZ— FC Augsburg (@FCA_World) January 22, 2023
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