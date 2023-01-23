22.01.2023, FT 4 : 3
Германия23 января 2023, 01:55 | Обновлено 23 января 2023, 02:21
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Боруссия Д – Аугсбург – 4:3. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Германии
23 января 2023, 01:55 | Обновлено 23 января 2023, 02:21
37
0
В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на своем поле выиграла у «Аугсбурга» со счетом 4:3.
События матча
78’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Рейна (Боруссия Д).
76’
ГОЛ ! Мяч забил David Colina (Аугсбург).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Jamie Bynoe Gittens (Боруссия Д).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Эрмедин Демирович (Аугсбург).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Нико Шлоттербек (Боруссия Д).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Арне Майер (Аугсбург).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Боруссия Д).
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