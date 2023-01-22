Сегодня, 22 января «Жирона» проводила свой первый матч после подписания Виктора Цыганкова: каталонцы в 18-м туре Ла Лиги на выезде играли с «Вильярреалом».

Однако дебют Цыганкова в составе «Жироны» сегодня не состоялся. 25-летний украинский вингер остался в запасе своей команды на матч и на замену так и не вышел.

«Жирона» потерпела обидное поражение 0:1 на последних секундах. Команда Цыганкова доигрывала матч вдесятером после удаления Себастьяна Буэно на 79-й минуте, а в компенсированное ко второму тайму время получила два пенальти в свои ворота. Первое Херард Морено не реализовал, однако со второй попытки Дани Парехо таки принес хозяевам победу.

«Вильярреал» – «Жирона» – 1:0

Гол: Парехо 90+11 (с пенальти)

Удаление: Буэно 79 (Жирона)

На 90+4-й минуте Херард Морено (Вильярреал) не реализовал пенальти.