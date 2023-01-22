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Вильярреал
22.01.2023, FT 1 : 0
Жирона
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Испания
22 января 2023, 17:08 | Обновлено 22 января 2023, 17:20
2060
9

Дебют Цыганкова не состоялся. Жирона в концовке проиграла Вильярреалу

Украинский вингер остался в запасе своей команды

22 января 2023, 17:08 | Обновлено 22 января 2023, 17:20
2060
9
Дебют Цыганкова не состоялся. Жирона в концовке проиграла Вильярреалу
ФК Жирона. Виктор Цыганков

Сегодня, 22 января «Жирона» проводила свой первый матч после подписания Виктора Цыганкова: каталонцы в 18-м туре Ла Лиги на выезде играли с «Вильярреалом».

Однако дебют Цыганкова в составе «Жироны» сегодня не состоялся. 25-летний украинский вингер остался в запасе своей команды на матч и на замену так и не вышел.

«Жирона» потерпела обидное поражение 0:1 на последних секундах. Команда Цыганкова доигрывала матч вдесятером после удаления Себастьяна Буэно на 79-й минуте, а в компенсированное ко второму тайму время получила два пенальти в свои ворота. Первое Херард Морено не реализовал, однако со второй попытки Дани Парехо таки принес хозяевам победу.

«Вильярреал» – «Жирона» – 1:0
Гол: Парехо 90+11 (с пенальти)
Удаление: Буэно 79 (Жирона)
На 90+4-й минуте Херард Морено (Вильярреал) не реализовал пенальти.

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Виктор Цыганков Жирона Вильярреал Ла Лига
Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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donnerwetter
Два пеналя и 90+11! А мы на наше судейство бочку катим.
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+7
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Slava_Dyatlov
Какое тупое чмо этот судья... До конца тянул за уши Вильярреал. Сначала нарисовал вторую жёлтую, чтоб оставить друзей Цыганкова в меньшинстве. Но Вильярреал и после этого не смог забить. Тогда у него начали сдавать нервы и он поставил левый пенальти. Игрок Жироны просто выбивал мяч, но вильярреалец тупо подставил свою ногу и якобы упал, как же просто оказывается зарабатывать пеналь! Но когда вратарь отбил его и даже натянутых за уши шести добавленных минут не хватило этим бездарям чтоб забить, тут уже пошел цирк... Вместо шести з якогось переляку сыграли восемь минут, но когда и их не хватило и был назначен угловой, судья походу сказал: "Просто падайте! Я что-нибудь придумаю. Так и случилось... Бредовая победа связанная не с одним миллионом, я думаю.
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+6
Yass
Кстати, судья назначил три пенальти. Но на 79-й минуте ВАР его отменил - нарушение было до штрафной. Но судейка попался настойчивый 
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+4
Тарас Чубак
Та це зрозуміло, зі здоров'ям Віктора треба трохи більше часу на підготовку і я думаю у клубі це розуміють, все таки велика перерва була
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+4
Remark
Не матч, а договорняк какой-то. 
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
kadaad
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0
nivavn
Та нічого страшного, Віктор ще спробує викласти усі сили у наступному....     році 
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-2
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