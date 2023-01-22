Цыганков в запасе Жироны на матч с Вильярреалом

Украинский полузащитник Виктор Цыганков начнет на скамейке запасных гостевой поединок «Жироны» с «Вильярреалом» в 18-м туре чемпионата Испании.

Игра «Вильярреал» – «Жирона» начнется в 15:00 по киевскому времени.

«Жирона» в таблице Ла Лиги занимает 11-е место, имея 21 очко после 17 матчей. У «Вильярреала» 5-я позиция и 28 пунктов.