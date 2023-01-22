Испания22 января 2023, 13:54 | Обновлено 22 января 2023, 14:03
708
0
Цыганков в запасе Жироны на матч с Вильярреалом
Украинец может выйти на замену
22 января 2023, 13:54 | Обновлено 22 января 2023, 14:03
708
0
Украинский полузащитник Виктор Цыганков начнет на скамейке запасных гостевой поединок «Жироны» с «Вильярреалом» в 18-м туре чемпионата Испании.
Игра «Вильярреал» – «Жирона» начнется в 15:00 по киевскому времени.
Читайте также:Не только Цыганков. Кого Динамо не продало вовремя
«Жирона» в таблице Ла Лиги занимает 11-е место, имея 21 очко после 17 матчей. У «Вильярреала» 5-я позиция и 28 пунктов.
Suplents: Juan Carlos, Fuidias, Tsygankov, Castellanos, Valery, Juanpe, Javi Hernández, Yan Couto, Herrera, Borja Garcia, Manu Vallejo, Joel Roca.— Girona FC (@GironaFC) January 22, 2023
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Настройте свою личную ленту новостейНастроить ленту
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 января 2023, 21:05 4
Ярый фанат «канониров» доволен игрой украинца
Футбол | 21 января 2023, 19:35 17
«Ириски» проиграли в гостях со счетом 0:2
Футбол | 21.01.2023, 18:05
Футбол | 22.01.2023, 10:36
Футбол | 22.01.2023, 13:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.01.2023, 09:25
21.01.2023, 16:47 10
21.01.2023, 17:05 1
21.01.2023, 12:12 2
20.01.2023, 19:27 3
MMA
20.01.2023, 21:15
21.01.2023, 02:45 23