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Испания
22 января 2023, 13:54 | Обновлено 22 января 2023, 14:03
708
0

Цыганков в запасе Жироны на матч с Вильярреалом

Украинец может выйти на замену

22 января 2023, 13:54 | Обновлено 22 января 2023, 14:03
708
0
Цыганков в запасе Жироны на матч с Вильярреалом
ФК Жирона

Украинский полузащитник Виктор Цыганков начнет на скамейке запасных гостевой поединок «Жироны» с «Вильярреалом» в 18-м туре чемпионата Испании.

Игра «Вильярреал» – «Жирона» начнется в 15:00 по киевскому времени.

«Жирона» в таблице Ла Лиги занимает 11-е место, имея 21 очко после 17 матчей. У «Вильярреала» 5-я позиция и 28 пунктов.

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Жирона Виктор Цыганков Вильярреал
Источник Sport.ua
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