Не только Цыганков. Кого Динамо не продало вовремя

История с переходом Виктора Цыганкова далеко не первая, когда «Динамо» теряет своего ведущего игрока, не получив достойную компенсацию, потому что вовремя не продало своего лидера.

Когда такая история произошла впервые, это еще как-то можно было списать на стечение обстоятельств. Но в трансферной истории «Динамо» таких случаев очень много. Игорь Суркис не умеет вовремя прощаться со своими футболистами и несет финансовые потери. Нужно называть вещи своими именами. Отсутствие в нужное время трансфера ломало карьеру футболистам.



Диого Ринкон

Getty Images/Global Images Ukraine. Диого Ринкон против Хавьера Дзанетти



После смерти Валерия Лобановского президент «Динамо» хотел поддержать нового тренера команды Алексея Михайличенко новыми футболистами. Киевляне не пожалели 4,5 млн долларов «Интернасьоналу» за Диого Ринкона.

Бразилец отлично проявил себя в Украине. Фактурный, физически сильный – сразу стал своим в команде. Издевался над «Шахтером» в Донецке. Сделал дубль в ворота московского «Локомотива» в Лиге чемпионов

Ему требовались новые вызовы. Дальше прогрессировать в Украине он уже не мог. Никто его не продал. Хоть интерес был. Точно интересовался футболистом «Локомотив». Затем соотечественников у Диого стало больше, и он себя запустил. Начались проблемы с весом. Аренды в бразильские команды, перевод в «Динамо-2». В 2009 году Ринкон в статусе свободного агента перешел в греческий клуб «Кавала».



Горан Гавранчич



ФК Динамо. Горан Гавранчич



Валерий Лобановский строил новую команду после полуфинала Лиги чемпионов. «Динамо» начало работать по легионерам. Одним из таких стал серб Горан Гавранчич из «Чукаричек». За него заплатили 2 млн. долларов.

В «Динамо» серба наигрывали на позиции опорного полузащитника. Затем перевели в центр обороны. Он играл последнего защитника по старой схеме с либеро и стоппером.

У Алексея Михайличенко серб стал одним из лидеров команды. Интерес к футболисту проявила итальянская «Фиорентина». Все завершилось новым улучшенным контрактом с «Динамо». Гавранчич после этого фактически перестал играть. Начал непрофессионально относиться к футболу, пошли травмы. Были попытки спасти карьеру в греческом ПАОКе. Летом 2008 года Горан покинул Украину в статусе свободного агента.



Евгений Хачериди



Фото Александра Осипова. Евгений Хачериди против Диего Косты



«Динамо» подписало мелитопольского великана из «Волыни» в начале 2008 года. Киевляне заплатили за футболиста 700 тысяч долларов. Тогдашнему наставнику Юрию Семину защитник не подошел. У следующего тренера Валерия Газзаева Хачериди стал основным защитником первой команды. Успешно играл на уровне Лиги. Интерес к нему проявляли английские команды. Наиболее предметным был «Шахтер», который летом 2013 года давал за динамовца 15 млн евро. Разменной монетой мог стать Сергей Кривцов. Все завершилось уже прогнозируемо – новым улучшенным контрактом для Хачериди.

С каждым следующим сезоном Евгений играл все слабее. Всё завершилось очередным конфликтом с тренером для футболиста. На этот раз Хачериди поссорился с Александром Хацкевичем. Защитник покинул «Динамо» летом 2017 года в статусе свободного агента.

Агенты наобещали Хачериди золотые горы, но ничего не вышло даже на уровне греческого ПАОКа. Заканчивал с футболом Хачериди в Беларуси.



Домагой Вида



ФК Динамо. Домагой Вида



Киевское «Динамо» приобрело у загребского «Динамо» защитника, чтобы усилить количественно центр обороны. Хорват произвел хорошее впечатление в очных матчах в Лиге чемпионов. Сумма трансфера составила 5 млн. евро.

Очень быстро Домагой стал своим в Киеве и стал одним из лидеров «Динамо». Но трансфер так и не состоялся. «Валенсия» предлагала хорошие деньги, когда у хорвата оставался год контракта, но предложение было отклонено.

Вида откровенно пересидел в Украине и попрощался с командой в конце 2017 года. Хотя Игорь Суркис пытался сохранить футболиста, предлагая новый контракт. «Бешикташ» дал хорошие личные условия и Домагой уехал в Турцию в статусе свободного агента.



Огнен Вукоевич



ФК Динамо. Огнен Вукоевич



Юрий Семин строил новое «Динамо». За полгода он оценил имеющихся игроков. Летом уже проводил точечную селекцию для усиления проблемных позиций. Одним из новичков стал Вукоевич, который должен стать основным опорником команды. За него заплатили «Динамо» Загреб 6 млн евро.

Через некоторое время уже невозможно было представить «Динамо» без Вуко. Он прекрасно проявил себя в ЛЧ, дошел с командой до полуфинала Кубка УЕФА и стал чемпионом Украины. После этого прогрессировать в «Динамо» хорвату было уже тяжело. Надо было с ним прощаться.

Никаких решений не последовало. Во времена Блохина хорват оказался не нужен команде. Аренды в «Спартак» и «Аустрию», после чего футболист получил статус свободного агента и быстро завершил с футболом в довольно раннем возрасте.



Йерко Леко

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Getty Images/Global Images Ukraine. Йерко Леко



Еще один хорват из «Динамо» Загреб, очень быстро ставший своим в Киеве.

Леко отличался своей неуступчивостью, даже грубостью. Разных карточек у него хватало. Но свою работу в середине поля делал хорошо.

На Йерко претендовала «Бавария», был интерес со стороны других европейских клубов, но трансфера так и не произошло. Все завершилось тем, что хорват отказался подписывать новый контракт и был переведен в дубль. Досидел полгода и перешел в статусе свободного агента в «Монако».



Данило Силва



ФК Динамо. Данило Силва



Бразилец долгое время являлся основным правым защитником. Надежный «сзади» и активный в атаке. Во времена Реброва даже играл в центре обороны. 7 лет отыграл в «Динамо» и работал с четырьмя тренерами, но каждый раз его позиции оставались крепкими в команде.

Свой пик он прошел в Украине. Нужно было своевременно его продавать. Проблем с претендентами при желании не было. Затем у Данило уже начался спад. Он пересидел в одном клубе. Его досрочно отпустили на родину без компенсации.



Александр Алиев



ФК Динамо. Александр Алиев



Выпускник академического класса Павла Яковенко, который собирался по всему бывшему Союзу. Он долго шел к признанию и первой команде, с приходом Семина наконец-то заиграл. Его удар просто был невероятен. Алиев угрожал воротам соперникам почти с любой дистанции на чужой половине поля.

Смена тренера в «Динамо» не пошла на пользу Александру. Он оказался не нужен команде и был продан за 8 млн евро в «Локомотив». Там смог себя снова проявить. После возвращения Семина в «Динамо» был возвращен за те же деньги в Киев. Ничего хорошего из этого не вышло. Футболист катился с каждым годом вниз. Все завершилось переводом в «Динамо-2» и уходом из клуба в статусе свободного агента. После чего Алиев фактически уже не играл.



Артем Милевский



ФК Динамо. Артем Милевский



Еще один выпускник академической группы Яковенко. Гордость и боль киевских болельщиков. Одно время Миля просто был невероятным в «Динамо». Настоящий лидер, ведущий форвард, очень тонкий на поле.

Еще после юношеского Евро к Милевскому был интерес со стороны «Порту» и «Аякса». Предложения по трансферу игрока, еще не игравшего за первую команду, никто не рассматривал.

Затем Миля выстрелил в первой команде. Его кураж длился около двух сезонов. Мотивация завершилась, и футболист начал катиться вниз. Если бы его продали в то время, Артем по потенциалу мог бы иметь успешную карьеру в Европе. Но «золотая клетка» привела к изгнанию в «Динамо-2» и статусу свободного агента в начале осени 2013 года. После чего падал с каждым сезоном все ниже. Закончил с футболом в «Минае», который финишировал в зоне вылета из УПЛ.

Беньямин Вербич



ФК Динамо. Беньямин Вербич



Словенец должен был заменить Андрея Ярмоленко, проданного в «Боруссию». С первых матчей Вербич стал одним из лидеров «Динамо». Хорошо чувствовал себя в силовой борьбе, играл на втором этаже, техничный и быстрый игрок.

Возникла классическая ситуация, когда футболисту нужно было предпринять следующий шаг для дальнейшего развития. Это не было сделано. У Вербича происходил большой спад и травмы. Последние два сезона за «Динамо» он фактически не играл.

Летом прошлого года перебрался в «Панатинаикос» благодаря правилу ФИФА о приостановлении контракта. Возвращения Бена ждать не приходится, потому что его соглашение было до конца календарного 2022 года. В Греции Вербич стал реанимировать свою карьеру.

Но потом весь прогресс Беньямина был перечеркнут травмами. Последние два года он практически не играл.