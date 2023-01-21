Интер Милан

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21 января 2023, 22:35 | Обновлено 21 января 2023, 22:36
48
0

Интер – Эмполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок 19-го тура Серии А

21 января 2023, 22:35 | Обновлено 21 января 2023, 22:36
48
0
Интер – Эмполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

23 января на «Джузеппе Меацца» пройдет матч 19-го тура Серии А, в котором «Интер» встретится с «Эмполи». Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

Интер

Клуб при Конте, в позапрошлом сезоне, смог прервать эпоху доминирования «Ювентуса» в итальянском футболе, выиграв долгожданное «скудетто». Но Антонио после этого сразу же ушел, реагируя на резкое сужение финансовых возможностей. В новых реалиях Симоне Индзаги провел удачный сезон 2021/2022. Потом было немало проблем на старте нового розыгрыша. Но нужно признать, что специалист смог с основными вызовами справился. Даже «Барселону» не выпустил в плей-офф Лиги чемпионов! Постепенно получилось пробиться назад и в группу лидеров Кальчо. Именно «нерадзурри» нанесли первое поражение «Наполи» на внутренней арене! Да и в Суперкубке уверенно в выездном дерби разгромили «Милан» - в итоге было 3-0.

Эмполи

Команда в прошлом сезоне, в очередной раз вернувшись в Серию А, смог удержаться на более высоком уровне. Но даже после взятия 14-го места (а большего вряд ли кто-то ждал от новичка, особенно с учетом неудачных предыдущих попыток) Андреаццоли лишился должности. Летом ставку решили сделать на Паоло Дзанетти. Этот выбор выглядел сомнительным, но решение руководство начало оправдываться ближе к концу осени. Получилось не утратить обороты и после длительной паузы. Сначала команда взяла ничьи на выезде с «Удинезе» (1-1) и «Лацио» (2-2). А в прошлый понедельник получилось за счет единственного мяча Эбуэхи обыграли на своем поле «Сампдорию». Это позволило «Эмполи» забраться на комфортную 12-ю позицию.

Статистика личных встреч

В последний раз «Эмполи» победил еще в 2006-м году. Все 9 последних матчей в рамках Серии А выиграл «Интер». А вот в кубке, ровно год назад, «черно-синие» оформили 3-2 только за счет гола на 104-й минуте.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом «Интер». Вряд ли «Эмполи» будет так у. упираться на «Джузеппе Меацца», так что ставим на хозяев при форе «-1,5 гола» с коэффициентом - 1,833 по Parimatch.

Parimatch
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Источник Sport.ua
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