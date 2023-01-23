Удаление капитана. Интер сенсационно проиграл Эмполи на своем поле

В матче 19-го тура чемпионата Италии «Интер» дома сенсационно проиграл «Эмполи» (0:1).

Единственный гол забил на 66-й минуте хавбек гостей гостей Томмазо Бальданци.

На 40-й минуте с поля был удален капитан «Интера» Милан Шкриньяр за вторую желтую карточку.

«Эмполи» имеет 25 очков и входит в топ-10. «Интер» занимает 3-е место (37 очками).

Серия А. 19-й тур, 23 января

Интер – Эмполи – 0:1

Гол: Бальданци, 66

Болонья – Кремонезе – 1:1

Голы: Кирикеш, 55 (автогол) – Окереке, 50 (пен)