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Чемпионат Италии
Болонья
23.01.2023, FT 1 : 1
Кремонезе
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Италия
23 января 2023, 23:45 | Обновлено 23 января 2023, 23:57
377
0

Удаление капитана. Интер сенсационно проиграл Эмполи на своем поле

Единственный гол забил на 66-й минуте хавбек гостей гостей Томмазо Бальданци

23 января 2023, 23:45 | Обновлено 23 января 2023, 23:57
377
0
Удаление капитана. Интер сенсационно проиграл Эмполи на своем поле
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 19-го тура чемпионата Италии «Интер» дома сенсационно проиграл «Эмполи» (0:1).

Единственный гол забил на 66-й минуте хавбек гостей гостей Томмазо Бальданци.

На 40-й минуте с поля был удален капитан «Интера» Милан Шкриньяр за вторую желтую карточку.

«Эмполи» имеет 25 очков и входит в топ-10. «Интер» занимает 3-е место (37 очками).

Серия А. 19-й тур, 23 января

Интер – Эмполи – 0:1

Гол: Бальданци, 66

Болонья – Кремонезе – 1:1

Голы: Кирикеш, 55 (автогол) – Окереке, 50 (пен)

События матча

55’
ГОЛ ! Автогол забил Влад Кирикеш (Кремонезе).
50’
ГОЛ ! С пенальти забил Давид Окереке (Кремонезе).
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Серия A Эмполи Интер Милан чемпионат Италии по футболу Томмазо Бальданци Милан Шкриньяр Болонья Кремонезе удаление с поля
Источник Sport.ua
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