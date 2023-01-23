Удаление капитана. Интер сенсационно проиграл Эмполи на своем поле
Единственный гол забил на 66-й минуте хавбек гостей гостей Томмазо Бальданци
В матче 19-го тура чемпионата Италии «Интер» дома сенсационно проиграл «Эмполи» (0:1).
Единственный гол забил на 66-й минуте хавбек гостей гостей Томмазо Бальданци.
На 40-й минуте с поля был удален капитан «Интера» Милан Шкриньяр за вторую желтую карточку.
«Эмполи» имеет 25 очков и входит в топ-10. «Интер» занимает 3-е место (37 очками).
Серия А. 19-й тур, 23 января
Интер – Эмполи – 0:1
Гол: Бальданци, 66
Болонья – Кремонезе – 1:1
Голы: Кирикеш, 55 (автогол) – Окереке, 50 (пен)
События матча
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