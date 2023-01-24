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Чемпионат Италии
Интер Милан
23.01.2023, FT 0 : 1
Эмполи
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Италия
24 января 2023, 02:00 | Обновлено 24 января 2023, 02:20
88
0

Интер – Эмполи – 0:1. Громкая сенсация. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 19-го тура чемпионата Италии

24 января 2023, 02:00 | Обновлено 24 января 2023, 02:20
88
0
Интер – Эмполи – 0:1. Громкая сенсация. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 19-го тура чемпионата Италии «Интер» дома сенсационно проиграл «Эмполи» (0:1).

Единственный гол забил на 66-й минуте хавбек гостей гостей Томмазо Бальданци.

На 40-й минуте с поля был удален капитан «Интера» Милан Шкриньяр за вторую желтую карточку.

«Эмполи» имеет 25 очков и входит в топ-10. «Интер» занимает 3-е место (37 очками).

Серия А. 19-й тур, 23 января

Интер – Эмполи – 0:1

Гол: Бальданци, 66.

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Бальданци, 66 мин.

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Томмазо Бальданци (Эмполи).
40’
Милан Шкриниар (Интер Милан) получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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