23.01.2023, FT 0 : 1
Италия24 января 2023, 02:00 | Обновлено 24 января 2023, 02:20
88
0
Интер – Эмполи – 0:1. Громкая сенсация. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 19-го тура чемпионата Италии
24 января 2023, 02:00 | Обновлено 24 января 2023, 02:20
88
0
В матче 19-го тура чемпионата Италии «Интер» дома сенсационно проиграл «Эмполи» (0:1).
Единственный гол забил на 66-й минуте хавбек гостей гостей Томмазо Бальданци.
На 40-й минуте с поля был удален капитан «Интера» Милан Шкриньяр за вторую желтую карточку.
«Эмполи» имеет 25 очков и входит в топ-10. «Интер» занимает 3-е место (37 очками).
Серия А. 19-й тур, 23 января
Интер – Эмполи – 0:1
Гол: Бальданци, 66.
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Бальданци, 66 мин.
События матча
66’
ГОЛ ! Мяч забил Томмазо Бальданци (Эмполи).
40’
Милан Шкриниар (Интер Милан) получает красную карточку.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Настройте свою личную ленту новостейНастроить ленту
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 января 2023, 19:25 2
Известный журналист отреагировал на слова украинца
Футбол | 23 января 2023, 17:45 6
Перица Огненович вошел в тренерский состав харьковского клуба
Война | 23.01.2023, 19:43
Футбол | 24.01.2023, 01:40
Футбол | 23.01.2023, 11:57
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.01.2023, 05:25
22.01.2023, 14:08 6
22.01.2023, 05:10
22.01.2023, 01:30 1
22.01.2023, 21:07 8
22.01.2023, 20:25 26
22.01.2023, 06:52
22.01.2023, 19:11 1