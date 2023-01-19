Аталанта – Специя – 5:2. Ассист Коваленко в Кубке. Видео голов и обзор игры

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Аталанта» победила «Специю» со счетом 5:2.

Дубль у победителей на старте матча оформил форвард Адемола Лукман.

У Специи голевой передачей отметился Виктор Коваленко. На 38-й минуте украинец отдал ассист на Даниэле Верде, который сделал счет 2:3. На 73-й минуте Виктора заменил Даниэль Мальдини.

«Аталанта» вышла в четвертьфинал Кубка Италии, где 31 января сыграет против «Интера».

Кубок Италии. 1/8 финала, 19 января

Аталанта – Специя – 5:2

Голы: Лукман, 10, 12 Хатебур, 27, Хойлунд, 72, Ампаду, 90 (автогол) – Экдаль, 14, Верде, 38

Видеообзор матча