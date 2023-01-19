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  4. Аталанта – Специя – 5:2. Ассист Коваленко в Кубке. Видео голов и обзор игры
Кубок Италии
Аталанта
19.01.2023, FT 5 : 2
Специя
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Италия
19 января 2023, 20:19 | Обновлено 19 января 2023, 20:37
421
0

Аталанта – Специя – 5:2. Ассист Коваленко в Кубке. Видео голов и обзор игры

Смотрите виедообзор матча 1/8 финала Кубка Италии

19 января 2023, 20:19 | Обновлено 19 января 2023, 20:37
421
0
Аталанта – Специя – 5:2. Ассист Коваленко в Кубке. Видео голов и обзор игры
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Аталанта» победила «Специю» со счетом 5:2.

Дубль у победителей на старте матча оформил форвард Адемола Лукман.

У Специи голевой передачей отметился Виктор Коваленко. На 38-й минуте украинец отдал ассист на Даниэле Верде, который сделал счет 2:3. На 73-й минуте Виктора заменил Даниэль Мальдини.

«Аталанта» вышла в четвертьфинал Кубка Италии, где 31 января сыграет против «Интера».

Кубок Италии. 1/8 финала, 19 января

Аталанта – Специя – 5:2

Голы: Лукман, 10, 12 Хатебур, 27, Хойлунд, 72, Ампаду, 90 (автогол) – Экдаль, 14, Верде, 38

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Автогол забил Итан Ампаду (Специя).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Rasmus Hojlund (Аталанта).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэле Верде (Специя).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Ханс Хатебур (Аталанта).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Олбин Экдаль (Специя).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
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Источник Sport.ua
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