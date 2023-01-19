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Италия
19 января 2023, 18:05 | Обновлено 19 января 2023, 18:18
452
0

Ассист Коваленко не помог. Аталанта разгромила Специю в Кубке Италии

Команда из Бергамо вышла в четвертьфинал

19 января 2023, 18:05 | Обновлено 19 января 2023, 18:18
452
0
Ассист Коваленко не помог. Аталанта разгромила Специю в Кубке Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 19 января, состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии по футболу между «Аталантой» и «Специей». Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу команды из Бергамо.

Отметим, что в стартовом составе «Специи» вышел украинец Виктор Коваленко. Виктор является игроком «Аталанты», но выступает на правах аренды в «Специи». На 38-й минуте украинец отдал ассист на Даниэле Верде, который сделал счет 2:3. На 73-й минуте Виктора заменил Даниэль Мальдини.

К слову, дублем в этом матче отметился Адемола Лукман. В итоге «Аталанта» разгромила «Специю» 5:2 и вышла в 1/4 финала Кубка Италии, где сыграет с «Интером».

Кубок Италии по футболу. 1/8 финала

«Аталанта» – «Специя» – 5:2

Голы: Лукман, 10, 12, Хатебур, 27, Хойлунд, 72, Ампаду, 90 (автогол) – Экдаль, 14, Верде, 38

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Аталанта Специя Кубок Италии по футболу Виктор Коваленко Аталанта - Специя
Источник Sport.ua
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