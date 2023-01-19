Ассист Коваленко не помог. Аталанта разгромила Специю в Кубке Италии
Команда из Бергамо вышла в четвертьфинал
В четверг, 19 января, состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии по футболу между «Аталантой» и «Специей». Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу команды из Бергамо.
Отметим, что в стартовом составе «Специи» вышел украинец Виктор Коваленко. Виктор является игроком «Аталанты», но выступает на правах аренды в «Специи». На 38-й минуте украинец отдал ассист на Даниэле Верде, который сделал счет 2:3. На 73-й минуте Виктора заменил Даниэль Мальдини.
К слову, дублем в этом матче отметился Адемола Лукман. В итоге «Аталанта» разгромила «Специю» 5:2 и вышла в 1/4 финала Кубка Италии, где сыграет с «Интером».
Кубок Италии по футболу. 1/8 финала
«Аталанта» – «Специя» – 5:2
Голы: Лукман, 10, 12, Хатебур, 27, Хойлунд, 72, Ампаду, 90 (автогол) – Экдаль, 14, Верде, 38
😁 Prossima fermata: quarti di finale!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 19, 2023
🚅 Next stop: quarter-finals!@Plus500 | #AtalantaSpezia #CoppaItaliaFrecciarossa #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/8ypNAu0PIe
🔚FULL TIME#AtalantaSpezia 5-2 pic.twitter.com/4L3iwq4jX0— Spezia Calcio (@acspezia) January 19, 2023
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