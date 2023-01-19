Бетис выбыл по пенальти. Атлетико и Осасуна – в 1/4 финала Кубка Испании

​18 января состоялись матчи 1/8 финала Кубка Испании.

«Атлетико» и «Осасуна» выиграли свои матчи и вышли в четвертьфинал Копа дель Рей.

«Бетис» выбыл из турнира, уступив «Осасуне» в серии пенальти.

Испанские гранды «Реал» и Барселона» сыграют свои поединки 1/8 финала 19 января.

Кубок Испании. 1/8 финала, 18 января

Леванте – Атлетико – 0:2

Голы: Мората, 54, Льоренте, 90+1

Бетис – Осасуна – 2:2 (пен. 2:4)

Голы: Карвалью, 62, Сабали, 103 – Давид Гарсия, 90+1, Рубен Гарсия, 106