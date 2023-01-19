Кубок Испании
Испания19 января 2023, 00:59 | Обновлено 19 января 2023, 01:13
53
0
Бетис выбыл по пенальти. Атлетико и Осасуна – в 1/4 финала Кубка Испании
18 января состоялись матчи 1/8 финала Копа дель Рей
19 января 2023, 00:59 | Обновлено 19 января 2023, 01:13
53
0
18 января состоялись матчи 1/8 финала Кубка Испании.
«Атлетико» и «Осасуна» выиграли свои матчи и вышли в четвертьфинал Копа дель Рей.
«Бетис» выбыл из турнира, уступив «Осасуне» в серии пенальти.
Испанские гранды «Реал» и Барселона» сыграют свои поединки 1/8 финала 19 января.
Кубок Испании. 1/8 финала, 18 января
Леванте – Атлетико – 0:2
Голы: Мората, 54, Льоренте, 90+1
Бетис – Осасуна – 2:2 (пен. 2:4)
Голы: Карвалью, 62, Сабали, 103 – Давид Гарсия, 90+1, Рубен Гарсия, 106
События матча
106’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Осасуна.
103’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Бетис.
90’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Осасуна.
62’
ГОЛ ! Мяч забил Вилльям Карвалью (Бетис).
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