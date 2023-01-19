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Кубок Испании
Бетис
18.01.2023, FT 2 : 2
2 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
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Испания
19 января 2023, 00:59 | Обновлено 19 января 2023, 01:13
53
0

Бетис выбыл по пенальти. Атлетико и Осасуна – в 1/4 финала Кубка Испании

18 января состоялись матчи 1/8 финала Копа дель Рей

19 января 2023, 00:59 | Обновлено 19 января 2023, 01:13
53
0
Бетис выбыл по пенальти. Атлетико и Осасуна – в 1/4 финала Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

​18 января состоялись матчи 1/8 финала Кубка Испании.

«Атлетико» и «Осасуна» выиграли свои матчи и вышли в четвертьфинал Копа дель Рей.

«Бетис» выбыл из турнира, уступив «Осасуне» в серии пенальти.

Испанские гранды «Реал» и Барселона» сыграют свои поединки 1/8 финала 19 января.

Кубок Испании. 1/8 финала, 18 января

Леванте – Атлетико – 0:2

Голы: Мората, 54, Льоренте, 90+1

Бетис – Осасуна – 2:2 (пен. 2:4)

Голы: Карвалью, 62, Сабали, 103 – Давид Гарсия, 90+1, Рубен Гарсия, 106

События матча

106’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Осасуна.
103’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Бетис.
90’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Осасуна.
62’
ГОЛ ! Мяч забил Вилльям Карвалью (Бетис).
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Источник Sport.ua
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