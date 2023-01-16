18 января на «Сьютат де Валенсия» пройдет матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором «Леванте» встретится с «Атлетико». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Леванте

Клуб достаточно скромен, но при это ухитрялся достаточно долго, из года в год, набирать столько очков, чтобы хватило для очередного обеспечения «выживание» в Примере. Эта нехитрая схема дала сбой в прошлой темпораде. Несмотря на смену наставников, «лягушки» все-таки отправились в Сегунду с предпоследней позиции. Но сейчас эта команда ожидаемо борется за возвращение назад, в Ла Лигу. И, безусловно, это и будет для нее главной задачей. Побед немало, но рано говорить о том, что цель будет достигнута. Даже после очередной победы, над «Гранадой», получается идти только 3-м в текущей турнирной таблице – а это не проход дальше, а только участие в плей-офф. Но и о Копе дель Рей тоже не забывают. В прошлом раунде, в очень непростой борьбе с обилием голов, получилось обыграть 3-2 «Хетафе».

Атлетико

Команда, вполне возможно, проводит последний сезон под руководством Диего Симеоне. Аргентинец тут отработал бессменно более 10 лет и многого достиг. И, конечно же, не хочет, чтобы крайним результатом было чемпионство в позапрошлом цикле. «Эль Чоло» имеет менталитет победителя, и хочет уйти «со щитом». Но в Лиге чемпионов испанцы провалились, закончив 4-ми в своей группе. В Примере тоже все непросто, тут бы хотя бы в топ-4 остаться. Даже с «Альмерией» потеряли очки, сыграв 1-1. И 28 баллов после 17 туров - это худший старт при латиноамериканском специалисте в столице Испании. Вот так и получается, что кубок становится фактически последним турниром, в котором можно выиграть. Или Копой пожертвуют, чтобы сэкономить больше сил на Ла Лигу?

Статистика личных встреч

«Леванте» неожиданно уверенно смотрятся в последние годы с «Атлетико». У «лягушек» по паре ничьих и поражений.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у «Атлетико» все хотя бы тут получится. Согласимся и поставим на победу гостей из Мадрида с коэффициентом - 1,71 по Parimatch.