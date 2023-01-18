Дубль Кавани. Валенсия и Атлетик пробились в четвертьфинал Кубка Испании

18 января проходят матчи 1/8 финала Кубка Испании.

«Валенсия» и «Атлетик» выиграли свои матчи и вышли в четвертьфинал Копа дель Рей.

Испанские гранды «Реал» и Барселона» сыграют свои поединки 1/8 финала 19 января.

Кубок Испании. 1/8 финала, 18 января

Спортинг Хихон – Валенсия – 0:4

Голы: Кавани, 10, 39, Клюйверт, 21, Лино, 64.

Атлетик Бильбао – Эспаньол – 1:0

Гол: де Маркос, 27