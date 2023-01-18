Испания18 января 2023, 22:57 | Обновлено 18 января 2023, 23:21
83
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Дубль Кавани. Валенсия и Атлетик пробились в четвертьфинал Кубка Испании
18 января проходят матчи 1/8 финала Копа дель Рей
18 января 2023, 22:57 | Обновлено 18 января 2023, 23:21
83
0
18 января проходят матчи 1/8 финала Кубка Испании.
«Валенсия» и «Атлетик» выиграли свои матчи и вышли в четвертьфинал Копа дель Рей.
Испанские гранды «Реал» и Барселона» сыграют свои поединки 1/8 финала 19 января.
Кубок Испании. 1/8 финала, 18 января
Спортинг Хихон – Валенсия – 0:4
Голы: Кавани, 10, 39, Клюйверт, 21, Лино, 64.
Атлетик Бильбао – Эспаньол – 1:0
Гол: де Маркос, 27
События матча
27’
ГОЛ ! Мяч забил Оскар де Маркос (Атлетик).
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