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18.01.2023, FT 1 : 0
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Испания
18 января 2023, 22:57 | Обновлено 18 января 2023, 23:21
83
0

Дубль Кавани. Валенсия и Атлетик пробились в четвертьфинал Кубка Испании

18 января проходят матчи 1/8 финала Копа дель Рей

18 января 2023, 22:57 | Обновлено 18 января 2023, 23:21
83
0
Дубль Кавани. Валенсия и Атлетик пробились в четвертьфинал Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

18 января проходят матчи 1/8 финала Кубка Испании.

«Валенсия» и «Атлетик» выиграли свои матчи и вышли в четвертьфинал Копа дель Рей.

Испанские гранды «Реал» и Барселона» сыграют свои поединки 1/8 финала 19 января.

Кубок Испании. 1/8 финала, 18 января

Спортинг Хихон – Валенсия – 0:4

Голы: Кавани, 10, 39, Клюйверт, 21, Лино, 64.

Атлетик Бильбао – Эспаньол – 1:0

Гол: де Маркос, 27

События матча

27’
ГОЛ ! Мяч забил Оскар де Маркос (Атлетик).
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Кубок Испании по футболу Спортинг Хихон Валенсия Эспаньол Атлетик Бильбао Эдинсон Кавани Джастин Клюйверт Оскар де Маркос Самуэл Лино
Источник Sport.ua
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