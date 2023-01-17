Испания17 января 2023, 23:59 | Обновлено 18 января 2023, 01:21
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ВИДЕО. Севилья и Реал Сосьедад вышли в четвертьфинал Кубка Испании
17 января началась стадия 1/8 финала Копа дель Рей
17 января 2023, 23:59 | Обновлено 18 января 2023, 01:21
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17 января началась стадия 1/8 финала Кубка Испании.
«Севилья» и «Реал Сосьедад» выиграли свои матчи с минимальным счето 1:0 и вышли в четвертьфинал Копа дель Рей.
Оставшиеся поединки 1/8 финала будут сыграны 18 и 19 января.
Кубок Испании. 1/8 финала
Реал Сосьєдад – Мальорка – 1:0
Гол: Роберт Наварро, 5
Алавес – Севилья – 0:1
Гол: Иван Ракитич, 48
События матча
48’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Ракитич (Севилья).
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