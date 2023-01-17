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Испания
17 января 2023, 23:59 | Обновлено 18 января 2023, 01:21
55
0

ВИДЕО. Севилья и Реал Сосьедад вышли в четвертьфинал Кубка Испании

17 января началась стадия 1/8 финала Копа дель Рей

17 января 2023, 23:59 | Обновлено 18 января 2023, 01:21
55
0
ВИДЕО. Севилья и Реал Сосьедад вышли в четвертьфинал Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

17 января началась стадия 1/8 финала Кубка Испании.

«Севилья» и «Реал Сосьедад» выиграли свои матчи с минимальным счето 1:0 и вышли в четвертьфинал Копа дель Рей.

Оставшиеся поединки 1/8 финала будут сыграны 18 и 19 января.

Кубок Испании. 1/8 финала

Реал Сосьєдад – Мальорка – 1:0

Гол: Роберт Наварро, 5

Алавес – Севилья – 0:1

Гол: Иван Ракитич, 48

События матча

48’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Ракитич (Севилья).
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Кубок Испании по футболу Севилья Реал Сосьедад Мальорка Алавес Роберт Наварро Иван Ракитич видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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