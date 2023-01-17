ВИДЕО. Севилья и Реал Сосьедад вышли в четвертьфинал Кубка Испании

17 января началась стадия 1/8 финала Кубка Испании.

«Севилья» и «Реал Сосьедад» выиграли свои матчи с минимальным счето 1:0 и вышли в четвертьфинал Копа дель Рей.

Оставшиеся поединки 1/8 финала будут сыграны 18 и 19 января.

Кубок Испании. 1/8 финала

Реал Сосьєдад – Мальорка – 1:0

Гол: Роберт Наварро, 5

Алавес – Севилья – 0:1

Гол: Иван Ракитич, 48