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Australian Open
18 января 2023, 21:06 | Обновлено 18 января 2023, 21:07
167
1

Киченок/Циммерманн – Бозович/Кабрера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите трансляцию матча первого круга парного разряда Australian Open

18 января 2023, 21:06 | Обновлено 18 января 2023, 21:07
167
1
Киченок/Циммерманн – Бозович/Кабрера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

19 января стартуют матчи парного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Украинская теннисистка Надежда Киченок в дуэте с Кимберли Циммерманн из Бельгии сразится против ​​австралийского тандема Александра Бозович / Лизетт Кабрера, которому организаторы выдали уайлд-кард. Матч состоится пятым запуском на корте №5 после встречи Гах / Изнер – Хиджиката / Кублер. Ориентировочное время начала матча – 08:00 по Киеву.

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смотреть онлайн Australian Open 2023 Надежда Киченок Кимберли Циммерманн Александра Бозович Лизетт Кабрера
Источник Sport.ua
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Адміни, виставляйте будь ласка відео-огляди матчів. Сьогодні наприклад було три матчі за участю українок і жодного відео-огляду на сайті
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