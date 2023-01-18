Киченок/Циммерманн – Бозович/Кабрера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите трансляцию матча первого круга парного разряда Australian Open
19 января стартуют матчи парного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
Украинская теннисистка Надежда Киченок в дуэте с Кимберли Циммерманн из Бельгии сразится против австралийского тандема Александра Бозович / Лизетт Кабрера, которому организаторы выдали уайлд-кард. Матч состоится пятым запуском на корте №5 после встречи Гах / Изнер – Хиджиката / Кублер. Ориентировочное время начала матча – 08:00 по Киеву.
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