Киченок/Циммерманн – Бозович/Кабрера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 января стартуют матчи парного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Украинская теннисистка Надежда Киченок в дуэте с Кимберли Циммерманн из Бельгии сразится против ​​австралийского тандема Александра Бозович / Лизетт Кабрера, которому организаторы выдали уайлд-кард. Матч состоится пятым запуском на корте №5 после встречи Гах / Изнер – Хиджиката / Кублер. Ориентировочное время начала матча – 08:00 по Киеву.

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