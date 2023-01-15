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Брентфорд
14.01.2023, FT 2 : 0
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Англия
15 января 2023, 04:51 | Обновлено 15 января 2023, 05:14
58
0

Брентфорд – Борнмут – 2:0. «Пчелы» рвутся в Европу. Видео голов и обзор

Команда Томаса Франка сохраняет шансы на зону еврокубков

15 января 2023, 04:51 | Обновлено 15 января 2023, 05:14
58
0
Брентфорд – Борнмут – 2:0. «Пчелы» рвутся в Европу. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 14 января, в матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Брентфорд» принял на своем поле «Борнмут».

«Пчелы» смотрелись предпочтительнее своих гостей и в итоге добились комфортной победы со счетом 2:0. По голу в каждом из таймов забили Тони и Йенсен.

В таблице АПЛ «Брентфорд» занимает 8-е место с 29 очками после 19 игр. От «Тоттенхэма», который идет на пятой позиции, дающей право напрямую заявиться в группу Лиги Европы, подопечные Франка отстают на четыре пункта. У «Борнмута» 17-я позиция и 16 очков после 19 встреч.

Чемпионат Англии. 20-й тур

Брентфорд – Борнмут – 2:0

Голы: Тони, 39 пенальти (1:0). Йенсен, 75 (2:0).

Видеообзор матча

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Йенсен (Брентфорд).
39’
ГОЛ ! С пенальти забил Иван Тони (Брентфорд).
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Источник Sport.ua
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