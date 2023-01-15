Брентфорд – Борнмут – 2:0. «Пчелы» рвутся в Европу. Видео голов и обзор
Команда Томаса Франка сохраняет шансы на зону еврокубков
В субботу, 14 января, в матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Брентфорд» принял на своем поле «Борнмут».
«Пчелы» смотрелись предпочтительнее своих гостей и в итоге добились комфортной победы со счетом 2:0. По голу в каждом из таймов забили Тони и Йенсен.
В таблице АПЛ «Брентфорд» занимает 8-е место с 29 очками после 19 игр. От «Тоттенхэма», который идет на пятой позиции, дающей право напрямую заявиться в группу Лиги Европы, подопечные Франка отстают на четыре пункта. У «Борнмута» 17-я позиция и 16 очков после 19 встреч.
Чемпионат Англии. 20-й тур
Брентфорд – Борнмут – 2:0
Голы: Тони, 39 пенальти (1:0). Йенсен, 75 (2:0).
Видеообзор матча
События матча
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