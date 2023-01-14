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Чемпионат Англии
Брентфорд
14.01.2023 19:30 - : -
Борнмут
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
14 января 2023, 08:40 | Обновлено 14 января 2023, 10:05
28
0

Брентфорд – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч чемпионата Англии

14 января 2023, 08:40 | Обновлено 14 января 2023, 10:05
28
0
Брентфорд – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 14 января, в матче 20-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Брентфорд» и «Борнмут». Начало матча – в 19:30 по киевскому времени.

В Украине поединок будет транслировать телеканал Setanta Sports.

Брентфорд – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

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Источник Sport.ua
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