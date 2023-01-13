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14.01.2023 19:30 - : -
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13 января 2023, 17:00 | Обновлено 13 января 2023, 17:11
52
0

Брентфорд – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Непобедимые в последнее время «пчелы» примут «черри», которые разучились побеждать

13 января 2023, 17:00 | Обновлено 13 января 2023, 17:11
52
0
Брентфорд – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Брентфорд разучился проигрывать

В субботу, 14 января, в Брентфорде на поле арены «Брентфорд Коммьюнити», вместимостью 17 250 зрителей, состоится матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Брентфорд» выяснит отношения с «Борнмутом». Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Брентфорд

Команда Томаса Франка в турнирной таблице чемпионата Англии занимает 9-е место. У нее 26 очков после 18 матчей.

В настоящий момент «Брентфорд» имеет в английской Премьер-лиге серию из пяти матчей без поражений – 2 победы, 3 ничьи. 23 октября 2022 года он проиграл на выезде «Астон Вилле» (0:4), после чего трижды сыграл вничью – «Вулвз» (1:1, дома), «Ноттингем» (2:2 на выезде), «Тоттенхэм» (2:2 дома). Далее последовали две победы – над «Вест Хэмом» (2:0 на выезде) и «Ливерпулем» (3:1 дома).

Впрочем, к игре подопечные Франка все же подходят с неудачей в пассиве – они 7 января в матче Кубка Англии проиграли со счетом 0:1 на своем поле «Вест Хэму». Неудача исключила команду из дальнейшей борьбы за кубковый трофей. Стоит вспомнить, что еще в ноябре «Брентфорд» завершил борьбу в Кубке английской лиги, проиграв в серии пенальти «Джилингему» (1:1, пен. 5-6).

Борнмут

Подопечные Гари О’Нила занимает в турнирной таблице английской Премьер-лиги 16-ю позицию, имея в активе 16 пунктов после 18 встреч.

На данный момент «вишни» имеют в чемпионате Англии серию из трех побед, а во всех турнирах команда не побеждает вот уже в пяти поединках. 20 декабря прошлого года «Борнмут» уступил «Ньюкаслу» со счетом 0:1 в 1/8 финала Кубка английской лиги, затем последовали три неудачи в АПЛ – в играх с «Челси» (0:2 на выезде), «Кристал Пэлас» (0:2 дома) и «МЮ» (0:3 в гостях). 7 января команда О’Нила в 1/32 финала Кубка Англии сложила оружие в борьбе с «Бернли» – 2:4 на своем поле.

Если взять в расчет исключительно показатели в выездных матчах, то сейчас в АПЛ «Борнмут» только 19-й. Он провел 9-ть гостевых игр, в которых набрал 5 пунктов. По дополнительным показателям «вишни» опережают «Ноттингем», зато проигрывают «Вест Хэму» и «Лидса». Этот квартет сейчас худший в лиге по достижениям в гостях.

Ориентировочные составы

Брентфорд: Рая – Занка, Пиннок, Ми, Рерслев, Йенсен, Норгорд, Янельт, Генри, Тони, Мбемо.

Борнмут: Траверс – Мефам, Сенеси, Келли, Энтони, Кук, Ротуэлл, Дембеле, Земура, Мур, Соланке.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут показать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.65 по линии Parimatch.

14 января, суббота

Брентфорд – Борнмут
Брентфорд . «Брентфорд Коммьюнити». 19:30
ТВ-трансляция – Setanta Sports
Прогноз Sport.ua – 2:0
Parimatch
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Источник Sport.ua
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