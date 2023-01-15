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Чемпионат Франции
Марсель
14.01.2023, FT 3 : 1
Лорьян
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Франция
15 января 2023, 01:14 | Обновлено 15 января 2023, 01:55
163
0

Марсель – Лорьян – 3:1. Победная воля Малиновского и Ко. Видео голов, обзор

Вашему вниманию видео обзор поединка чемпионата Франции

15 января 2023, 01:14 | Обновлено 15 января 2023, 01:55
163
0
Марсель – Лорьян – 3:1. Победная воля Малиновского и Ко. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 14 января, в матче 19-го тура французской Лиги 1 отношения выяснили «Марсель» и «Лорьян». Для украинского полузащитника провансальцев Руслана Малиновского это была дебютная игра в стартовом составе команды после перехода из итальянской «Аталанты».

Почин для украинца партнеры не испортили. Голы в исполнении Колашинаца, Санчеса и Верету принесли «Марселю» волевую победу со счетом 3:1.

Чемпионат Франции по футболу. 19-й тур

Марсель – Лорьян – 3:1

Голы: Колашинац, 38, Санчес, 53, Верету, 59 – Моффи, 29.

Видеообзор матча

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Жордан Верету (Марсель).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Санчес (Марсель).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Сеад Колашинац (Марсель).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Терем Моффи (Лорьян).
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видео голов и обзор чемпионат Франции по футболу Марсель Лорьян Лига 1
Источник Sport.ua
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