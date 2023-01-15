Марсель – Лорьян – 3:1. Победная воля Малиновского и Ко. Видео голов, обзор
Вашему вниманию видео обзор поединка чемпионата Франции
В субботу, 14 января, в матче 19-го тура французской Лиги 1 отношения выяснили «Марсель» и «Лорьян». Для украинского полузащитника провансальцев Руслана Малиновского это была дебютная игра в стартовом составе команды после перехода из итальянской «Аталанты».
Почин для украинца партнеры не испортили. Голы в исполнении Колашинаца, Санчеса и Верету принесли «Марселю» волевую победу со счетом 3:1.
Чемпионат Франции по футболу. 19-й тур
Марсель – Лорьян – 3:1
Голы: Колашинац, 38, Санчес, 53, Верету, 59 – Моффи, 29.
Видеообзор матча
События матча
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