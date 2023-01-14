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Чемпионат Франции
Марсель
14.01.2023 20:00 - : -
Лорьян
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
14 января 2023, 09:11 | Обновлено 14 января 2023, 09:39
94
0

Марсель – Лорьян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч чемпионата Франции

14 января 2023, 09:11 | Обновлено 14 января 2023, 09:39
94
0
Марсель – Лорьян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 14 января, в матче 19-го тура французской Лиги 1 встретятся «Марсель» и «Лорьян». Начало матча – в 20:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будет транслировать видеосервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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