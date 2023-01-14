Франция14 января 2023, 09:11 | Обновлено 14 января 2023, 09:39
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Марсель – Лорьян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч чемпионата Франции
14 января 2023, 09:11 | Обновлено 14 января 2023, 09:39
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В субботу, 14 января, в матче 19-го тура французской Лиги 1 встретятся «Марсель» и «Лорьян». Начало матча – в 20:00 по киевскому времени.
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В Украине поединок будет транслировать видеосервис MEGOGO.
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