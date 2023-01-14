Первый матч со старта для Малиновского. Марсель с украинцем обыграл Лорьян
Поединок завершился со счетом 3:1
В субботу, 14 января, состоялся матч 14-го тура чемпионата Франции по футболу между «Марселем» и «Лорьяном». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «бело-голубых».
На 29-й минуте счет в игре открыл Терем Моффи, вывив «Лорьян» вперед. Однако уже к концу первого тайма счет был равным – отличился Саед Колашинац.
Во второй тайме «Марсель» дожал соперника – свои голы забили Алексис Санчес (53 мин.) и Жордан Верету (59 мин.).
Отметим, что в стартовом составе хозяев поля появился украинец Руслан Малиновский. Для него это второй матч в футболке «Марселя» и первый с первых минут. На 66-й минуте его заменили на Димитри Пайета.
Сейчас «Марсель» занимает третье место в таблице Лиги 1, имея в своем активе 42 очка после 19 туров. «Лорьян» расположился на 6-й позиции с 32 пунктами.
Чемпионат Франции по футболу. 19-й тур
«Марсель» – «Лорьян» – 3:1
Голы: Колашинац, 38, Санчес, 53, Верету, 59 – Моффи, 29
⏱ 90’ | #OMFCL 3️⃣-1️⃣— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 14, 2023
+𝟯 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁𝘀 au compteur ! 🔥
Dominateurs dans le jeu, nos Olympiens s'offrent une seconde victoire cette semaine ! 💪🔵⚪️
🗓 Place à la réception de Rennes pour les 16èmes de finale de la @coupedefrance à l’@orangevelodrome vendredi prochain pic.twitter.com/nFJ1H5AIOW
C'est terminé au Vélodrome. Lorient s'incline ce soir face à Marseille. pic.twitter.com/8ScTkIh9Za— FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) January 14, 2023
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