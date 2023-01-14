Первый матч со старта для Малиновского. Марсель с украинцем обыграл Лорьян

В субботу, 14 января, состоялся матч 14-го тура чемпионата Франции по футболу между «Марселем» и «Лорьяном». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «бело-голубых».

На 29-й минуте счет в игре открыл Терем Моффи, вывив «Лорьян» вперед. Однако уже к концу первого тайма счет был равным – отличился Саед Колашинац.

Во второй тайме «Марсель» дожал соперника – свои голы забили Алексис Санчес (53 мин.) и Жордан Верету (59 мин.).

Отметим, что в стартовом составе хозяев поля появился украинец Руслан Малиновский. Для него это второй матч в футболке «Марселя» и первый с первых минут. На 66-й минуте его заменили на Димитри Пайета.

Сейчас «Марсель» занимает третье место в таблице Лиги 1, имея в своем активе 42 очка после 19 туров. «Лорьян» расположился на 6-й позиции с 32 пунктами.

Чемпионат Франции по футболу. 19-й тур

«Марсель» – «Лорьян» – 3:1

Голы: Колашинац, 38, Санчес, 53, Верету, 59 – Моффи, 29

⏱ 90’ | #OMFCL 3️⃣-1️⃣



+𝟯 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁𝘀 au compteur ! 🔥

Dominateurs dans le jeu, nos Olympiens s'offrent une seconde victoire cette semaine ! 💪🔵⚪️



🗓 Place à la réception de Rennes pour les 16èmes de finale de la @coupedefrance à l’@orangevelodrome vendredi prochain pic.twitter.com/nFJ1H5AIOW — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 14, 2023