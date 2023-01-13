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Франция
13 января 2023, 17:53 |
61
0

Марсель – Лорьян. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Украинец Руслан Малиновский впервые может сыграть на поле домашней арены «Марселя»

13 января 2023, 17:53 |
61
0
Марсель – Лорьян. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский (№18)

В субботу, 14 января, в Марселе на поле стадиона «Велодром», вместимостью 67 394 зрителя, состоится матч 19-го тура французской Лиги 1, в котором «Марсель» сыграет с «Лорьяном». Стартовый свисток в матче прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Марсель

Команда Игора Тудора в турнирной таблице французского чемпионата располагается на 3-й позиции. У нее после 18 матчей имеется 39 очков – 12 побед, 3 ничьи, 3 поражения.

На сегодня провансальцы имеют актуальную серию из шести матчей в Лиге 1 без поражений. Они 22 октября прошлого года проиграли дома «Лансу» со счетом 0:1, после чего добились 5 побед и одной ничьей. Вначале была ничья 2:2 на выезде со «Страсбургом», а затем пошли победные встречи с «Лионом» (1:0 дома), «Монако» (3:2 на выезде), «Тулузой» (6:1 на своем поле), «Монпелье» (2:1 в гостях) и «Труа» (2:0 на выезде).

К слову, в игре с «Труа», как известно, в рядах провансальцев дебютировал украинский полузащитник Руслан Малиновский. Для него предстоящая встреча с «Лорьяном» должна стать премьерной на поле домашней арены его нового клуба.

На «Велодрома» подопечные Тудора в этом чемпионате Франции провели 9-ть матчей и набрали 19 очков (6 побед, 1 ничья, 2 поражения). Это четвертый показатель по лиге в сезоне-2022/2023.

Лорьян

Подопечные Режиса ле Бри занимают в турнирной таблице французской Лиги 1 шестое место. Они в 18 поединках набрали 32 очка, имея в активе 9 побед и 5 ничьих, а в пассиве четыре поражения.

В двух последних матчах «Лорьян» добился победы и ничьей. 29 декабря прошлого года он проиграл дома «Монпелье» со счетом 0:2, а затем на выезде одолел «Анжер» – 2:1. 11 января «мерлузовые» на своем поле поделили очки с «Монако» – ничья 2:2.

В перерыве между играми с «Анжером» и с «Монако» «Лорьян» провел матч 1/32 финала Кубка Франции, в котором добился легкой победы над более чем скромным коллективом «Шатеньере» – 6:0.

Ориентировочные составы

Марсель: Лопес – Мбемба, Жиго, Балерди, Клосс, Верету, Ронжье, Колашинац, Гендузи, Ундер, Санчес.

Лорьян: Манноне – Калулу, Матсима, Тальби, Ле Гофф, Абергель, Ле Фи, Диарра, Понсе, Кетлин, Моффи.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут показать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.42 по линии Parimatch.

14 января, суббота

Марсель – Лорьян
Марсель. «Велодром». 20:00
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua – 2:0
Parimatch
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Лига 1 чемпионат Франции по футболу Лорьян Марсель прогнозы Руслан Малиновский Юрий Остроумов
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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