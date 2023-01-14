Милан потерял очки с Лечче, по ходу матча совершив камбек

В субботу, 14 января, состоялся матч 18-го тура чемпионата Италии по футболу между «Лечче» и «Миланом». Игра завершилась со счетом 2:2.

Счет был открыт на 3-й минуте поединка. Защитник «Милана» Тео Эрнандес забил автогол. Спустя 20 минут «Лечче» увеличил преимущество – отличился Федерико Баскиротто.

Но во втором тайме «Милану» все-таки удалось сравнять счет. На 58-й минуте забил Рафаэл Леау, а на 70-й – Давиде Калабриа.

Сейчас «Милан» занимает второе место в таблице Серии А, имея в своем активе 38 очков. У лидера чемпионата «Наполи» на 9 пунктов больше – 47. «Лечче», в свою очередь, находится на 12-й позиции с 20 очками.

Чемпионат Италии по футболу. 18-й тур

«Лечче» – «Милан» – 2:2

Голы: Эрнандес, 3 (автогол), Баширотто, 23 – Леау, 58, Калабриа, 70