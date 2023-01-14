Милан потерял очки с Лечче, по ходу матча совершив камбек
Поединок завершился со счетом 2:2
В субботу, 14 января, состоялся матч 18-го тура чемпионата Италии по футболу между «Лечче» и «Миланом». Игра завершилась со счетом 2:2.
Счет был открыт на 3-й минуте поединка. Защитник «Милана» Тео Эрнандес забил автогол. Спустя 20 минут «Лечче» увеличил преимущество – отличился Федерико Баскиротто.
Но во втором тайме «Милану» все-таки удалось сравнять счет. На 58-й минуте забил Рафаэл Леау, а на 70-й – Давиде Калабриа.
Сейчас «Милан» занимает второе место в таблице Серии А, имея в своем активе 38 очков. У лидера чемпионата «Наполи» на 9 пунктов больше – 47. «Лечче», в свою очередь, находится на 12-й позиции с 20 очками.
Чемпионат Италии по футболу. 18-й тур
«Лечче» – «Милан» – 2:2
Голы: Эрнандес, 3 (автогол), Баширотто, 23 – Леау, 58, Калабриа, 70
Honours even.#LecceMilan #SempreMilan @Acqua_Lete pic.twitter.com/sSUwloHg6p— AC Milan (@acmilan) January 14, 2023
#LecceMilan #SerieATIM Sesto risultato utile consecutivo per il giallorossi, che nel primo tempo si portano meritatamente sul doppio vantaggio, poi nella ripresa il Milan pareggia. Giallorossi a quota 20 punti in classifica! #avantilecce pic.twitter.com/Spu7NWBpqD— U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) January 14, 2023
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