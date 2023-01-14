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Чемпионат Италии
Лечче
14.01.2023, FT 2 : 2
Милан
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Италия
14 января 2023, 21:45 | Обновлено 14 января 2023, 22:03
355
0

Милан потерял очки с Лечче, по ходу матча совершив камбек

Поединок завершился со счетом 2:2

14 января 2023, 21:45 | Обновлено 14 января 2023, 22:03
355
0
Милан потерял очки с Лечче, по ходу матча совершив камбек
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 14 января, состоялся матч 18-го тура чемпионата Италии по футболу между «Лечче» и «Миланом». Игра завершилась со счетом 2:2.

Счет был открыт на 3-й минуте поединка. Защитник «Милана» Тео Эрнандес забил автогол. Спустя 20 минут «Лечче» увеличил преимущество – отличился Федерико Баскиротто.

Но во втором тайме «Милану» все-таки удалось сравнять счет. На 58-й минуте забил Рафаэл Леау, а на 70-й – Давиде Калабриа.

Сейчас «Милан» занимает второе место в таблице Серии А, имея в своем активе 38 очков. У лидера чемпионата «Наполи» на 9 пунктов больше – 47. «Лечче», в свою очередь, находится на 12-й позиции с 20 очками.

Чемпионат Италии по футболу. 18-й тур

«Лечче» – «Милан» – 2:2

Голы: Эрнандес, 3 (автогол), Баширотто, 23 – Леау, 58, Калабриа, 70

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Источник Sport.ua
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