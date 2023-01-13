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Чемпионат Италии
Лечче
14.01.2023 19:00 - : -
Милан
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Италия
13 января 2023, 22:10 | Обновлено 13 января 2023, 22:20
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0

Лечче – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Очковый недобор «россонери» крайне нежелателен

13 января 2023, 22:10 | Обновлено 13 января 2023, 22:20
33
0
Лечче – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 14 января, в Лечче на поле стадиона «Виа дель Маре», вместимостью 31 553 зрителя, состоится матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором «Лечче» сыграет с «Миланом». Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Лечче

Коллектив Марко Барони занимает в турнирной таблице чемпионата Италии 11-е место. У него 19 очков после 17 матчей – 4 победы, 7 ничьих, 6 поражений.

На сегодня у «Лечче» имеется серия из пяти матчей без поражений – 3 победы, 2 ничьи. В последний раз команда проигрывала 22 октября – «Ювентус» (0:1 дома). После этого «Лечче» разошелся миром 1:1 с «Удинезе» (на выезде), переиграл «Аталанту» (2:1 дома), «Сампдорию» (2:0 на выезде) и «Лацио» (2:1 на своем поле) и вновь сыграл вничью – теперь со «Специей» (0:0 в гостях).

По результатам на своем поле у «Лечче» в Серии А сезона-2022/2023 только 17-й результат – 10 очков после 8 игр (2 победы, 4 ничьи, 2 поражения).

Милан

Подопечные Стефано Пиоли располагаются на третьей позиции в таблице Серии А. У них имеется 37 очков после 17 матчей – 11 побед, 4 ничьи, 2 поражения.

До паузы на ЧМ-2022 «Милан» имел серию из трех игр без поражений – «Специя» (2:1 дома), «Кремонезе» (0:0 на выезде) и «Фиорентина» (2:1 на своем поле). После «каникул» «россонери» продлили череду матчей без провалов еще на два поединка, переиграв «Салернитану» (2:1 в гостях) и поделив очки с «Ромой» (2:2 дома).

Впрочем, 11 января в матче Кубка Италии «Милан» в дополнительное время проиграл «Торино». Основное время завершилось вничью 0:0, а на 114-й минуте «быкам» удался гол, принесший им победу 1:0 и путевку в 1/4 финала розыгрыша.

Ориентировочные составы

Лечче: Фальконе – Гендре, Баскиротто, Умтити, Галдо, Блен, Хюльманд, Гонсалес, Стрефецца, Ди Франческо, Коломбо.

Милан: Тетерушану – Калабрия, Калулу, Томори, Эрнандес, Беннасер, Побега, Салемакерс, Браим Диас, Леау, Жиру.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут показать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.65 по линии Parimatch.

14 января, суббота

Лечче – Милан
Лечче. «Виа дель Маре». 19:00
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua – 1:2
Parimatch
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Серия A чемпионат Италии по футболу Лечче - Милан Лечче Милан прогнозы Юрий Остроумов
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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