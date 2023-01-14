В субботу, 14 января, в матче 18-го тура итальянской Серии А встретятся «Лечче» и «Милан». Начало матча – в 19:00 по киевскому времени.

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В Украине поединок будет транслировать видеосервис MEGOGO.