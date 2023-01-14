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Чемпионат Италии
Лечче
14.01.2023 19:00 - : -
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
14 января 2023, 09:21 | Обновлено 14 января 2023, 09:40
33
0

Лечче – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч чемпионата Италии

14 января 2023, 09:21 | Обновлено 14 января 2023, 09:40
33
0
Лечче – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 14 января, в матче 18-го тура итальянской Серии А встретятся «Лечче» и «Милан». Начало матча – в 19:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будет транслировать видеосервис MEGOGO.

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Серия A чемпионат Италии по футболу Лечче Милан Лечче - Милан смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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