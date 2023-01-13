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WTA
13 января 2023, 09:20 | Обновлено 13 января 2023, 09:23
62
0

Киченок / Циммерман – Флипкенс / Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите трансляцию полуфинального матча парного разряда в Хобарте

13 января 2023, 09:20 | Обновлено 13 января 2023, 09:23
62
0
Киченок / Циммерман – Флипкенс / Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

13 января украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде турнира WTA 250 в Хобарте.

В полуфинале украинка в дуэте с Кимберли Циммерманн из Бельгии сразится против немецко-бельгийского тандема Кирстен Флипкенс / Лаура Зигемунд. Ориентировочное время начала матча – 09:40 по Киеву.

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Надежда Киченок Кимберли Циммерманн Кирстен Флипкенс Лаура Зигемунд WTA Хобарт смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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