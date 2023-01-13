Киченок / Циммерман – Флипкенс / Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 января украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде турнира WTA 250 в Хобарте.

В полуфинале украинка в дуэте с Кимберли Циммерманн из Бельгии сразится против немецко-бельгийского тандема Кирстен Флипкенс / Лаура Зигемунд. Ориентировочное время начала матча – 09:40 по Киеву.

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