Володько завершила борьбу на 40-тысячнике ITF в Таиланде

Украинская теннисистка Катерина Володько (№257 WTA) завершила выступления в одиночном разряде на 40-тысячнике ITF в Таиланде.



Во втором раунде 36-летняя украинка проиграла Ланлане Тараруди из Таиланда (№527 WTA)



Нонтхабури. Второй круг

Катерина Володько (Украина) – Ланлана Тараруди (Таиланд) – 1:6, 3:6



Отметим, что ранее Володько проиграла матч парного разряда на этих соревнованиях, поэтому ее выступление в Нонтхабури завершилось.



На прошлой неделе Катерина выиграла аналогичный турнир в Нонтхабури.