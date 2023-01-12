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  4. Володько завершила борьбу на 40-тысячнике ITF в Таиланде
ITF
12 января 2023, 07:29 |
45
0

Володько завершила борьбу на 40-тысячнике ITF в Таиланде

Катерина проиграла во втором круге одиночного разряда

12 января 2023, 07:29 |
45
0
Володько завершила борьбу на 40-тысячнике ITF в Таиланде
ITF. Катерина Володько

Украинская теннисистка Катерина Володько (№257 WTA) завершила выступления в одиночном разряде на 40-тысячнике ITF в Таиланде.

Во втором раунде 36-летняя украинка проиграла Ланлане Тараруди из Таиланда (№527 WTA)

Нонтхабури. Второй круг
Катерина Володько (Украина) – Ланлана Тараруди (Таиланд) – 1:6, 3:6

Отметим, что ранее Володько проиграла матч парного разряда на этих соревнованиях, поэтому ее выступление в Нонтхабури завершилось.

На прошлой неделе Катерина выиграла аналогичный турнир в Нонтхабури.

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Катерина Володько (Бондаренко) ITF Нонтхабури Ланлана Тараруди
Источник Sport.ua
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