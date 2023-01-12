Володько завершила борьбу на 40-тысячнике ITF в Таиланде
Катерина проиграла во втором круге одиночного разряда
Украинская теннисистка Катерина Володько (№257 WTA) завершила выступления в одиночном разряде на 40-тысячнике ITF в Таиланде.
Во втором раунде 36-летняя украинка проиграла Ланлане Тараруди из Таиланда (№527 WTA)
Нонтхабури. Второй круг
Катерина Володько (Украина) – Ланлана Тараруди (Таиланд) – 1:6, 3:6
Отметим, что ранее Володько проиграла матч парного разряда на этих соревнованиях, поэтому ее выступление в Нонтхабури завершилось.
На прошлой неделе Катерина выиграла аналогичный турнир в Нонтхабури.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал результат матча Кубка лиги
В четверг на корты Мельбурна выйдут два представителя Украины