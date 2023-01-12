Украинская теннисистка вышла в свой первый полуфинал в новом сезоне

Украинская теннисистка Надежда Киченок вместе со своей напарницей Кимпберли Циммерманн (Бельгия) вышла в полуфинал хардового турнира серии WTA 250 в Хобарте (Австралия).

Украиснко-бельгийский тандем в двух сетах обыграл Мию Като и Алдилу Сутджиади за 1 час и 30 минут.

WTA 250 Хобарт. Пары. Хард. 1/4 финала

Надежда Киченок (Украина) / Кимпберли Циммерманн (Бельгия) – Мию Като (Япония) / Алдила Сутджиади (Индонезия) – 7:6 (7:3), 6:2

Отметим, что для Надежды это первый полуфинал в сезоне 2023 года. На прошлом неделе она вылетела в 1/8 финала турнира в Аделаиде от японского дуэта.