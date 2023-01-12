Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Украинская теннисистка вышла в свой первый полуфинал в новом сезоне
WTA
12 января 2023, 05:40 | Обновлено 12 января 2023, 05:46
231
0

Украинская теннисистка вышла в свой первый полуфинал в новом сезоне

Надежда Киченок вместе с Кимпберли Циммерманн обыграла Мию Като и Алдилу Сутджиади

12 января 2023, 05:40 | Обновлено 12 января 2023, 05:46
231
0
Украинская теннисистка вышла в свой первый полуфинал в новом сезоне
Instagram. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок вместе со своей напарницей Кимпберли Циммерманн (Бельгия) вышла в полуфинал хардового турнира серии WTA 250 в Хобарте (Австралия).

Украиснко-бельгийский тандем в двух сетах обыграл Мию Като и Алдилу Сутджиади за 1 час и 30 минут.

WTA 250 Хобарт. Пары. Хард. 1/4 финала

Надежда Киченок (Украина) / Кимпберли Циммерманн (Бельгия) – Мию Като (Япония) / Алдила Сутджиади (Индонезия) – 7:6 (7:3), 6:2

Отметим, что для Надежды это первый полуфинал в сезоне 2023 года. На прошлом неделе она вылетела в 1/8 финала турнира в Аделаиде от японского дуэта.

По теме:
Ангелина Калинина – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Есть камбек! Калинина в борьбе вышла в четвертьфинал турнира в Австралии
Ангелина Калинина – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Надежда Киченок Кимберли Циммерманн Мию Като WTA Хобарт
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жеребьевка Кубка английской лиги. Стали известны полуфинальные пары
Футбол | 12 января 2023, 01:59 1
Жеребьевка Кубка английской лиги. Стали известны полуфинальные пары
Жеребьевка Кубка английской лиги. Стали известны полуфинальные пары

Команды сыграют между собой 2 матча

«Принимаются решения». ВСУ рассказали о ситуации в Соледаре
Война | 11 января 2023, 14:29 5
«Принимаются решения». ВСУ рассказали о ситуации в Соледаре
«Принимаются решения». ВСУ рассказали о ситуации в Соледаре

Генштаб опровергает информацию о полном захвате города

ВИДЕО. Усик выдал базу: «Россия – враг Украины, пусть свинособаки слышат»
Бокс | 11.01.2023, 15:47
ВИДЕО. Усик выдал базу: «Россия – враг Украины, пусть свинособаки слышат»
ВИДЕО. Усик выдал базу: «Россия – враг Украины, пусть свинособаки слышат»
Третий разгром подряд. Цуренко вышла в основую сетку Australian Open 2023
Теннис | 12.01.2023, 02:20
Третий разгром подряд. Цуренко вышла в основую сетку Australian Open 2023
Третий разгром подряд. Цуренко вышла в основую сетку Australian Open 2023
Порту не потянет. Драконы не смогут подписать Цыганкова
Футбол | 11.01.2023, 17:12
Порту не потянет. Драконы не смогут подписать Цыганкова
Порту не потянет. Драконы не смогут подписать Цыганкова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Австралийское лето. Костюк в купальнике нежится в лучах солнца
ФОТО. Австралийское лето. Костюк в купальнике нежится в лучах солнца
10.01.2023, 14:04
Теннис
Истинное отношение к рф. Усик в очередной раз четко показал свою позицию
Истинное отношение к рф. Усик в очередной раз четко показал свою позицию
11.01.2023, 01:50 2
Бокс
Украинская волейболистка, покорившая TikTok, сменила клуб в Европе
Украинская волейболистка, покорившая TikTok, сменила клуб в Европе
11.01.2023, 00:59
Волейбол
Источник: Цыганков покинет Динамо уже до конца января
Источник: Цыганков покинет Динамо уже до конца января
10.01.2023, 21:21 23
Футбол
Уникальный рекорд Роналду, который вряд ли побьет Месси
Уникальный рекорд Роналду, который вряд ли побьет Месси
11.01.2023, 19:32
Футбол
Неожиданно. Усик удивил выбором своего любимого футболиста
Неожиданно. Усик удивил выбором своего любимого футболиста
11.01.2023, 01:35 4
Бокс
Днепр-1 – новый чемпион УПЛ? Что в этом хорошего, а что – плохого
Днепр-1 – новый чемпион УПЛ? Что в этом хорошего, а что – плохого
11.01.2023, 12:41 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности