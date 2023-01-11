Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Исполком ФФФ утвердил контракт Дешама
Франция
11 января 2023, 16:41 |
190
0

Исполком ФФФ утвердил контракт Дешама

Дидье Дешам продолжит работать со сборной Франции

11 января 2023, 16:41 |
190
0
Исполком ФФФ утвердил контракт Дешама
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Исполком Федерации футбола Франции (ФФФ) утвердил новый контракт главного тренера национальной сборной Дидье Дешама до 2026 года.

Контракт был продлен 7 января, однако президент ФФФ Ноэль Ле Гре подписал это соглашение, не уведомив никого из Федерации. Члены исполкома изучали соглашение в рамках аудиторской проверки, до конца которой Ле Гре был отстранен от своей должности.

Ранее Ноэль Ле Гре подвергся резкой критике из-за слов в адрес Зинедина Зидана.

По теме:
Источник: Ле Гре отстранен от должности главы Федерации футбола Франции
Макрон хочет видеть Платини президентом Федерации футбола Франции
Скандал во Франции. Президент Федерации нахамил Зидану, в дело вступил Реал
Дидье Дешам Ноэль Ле Гре Федерация футбола Франции
Источник Федерация футбола Франции
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Цыганков покинет Динамо уже до конца января
Футбол | 10 января 2023, 21:21 23
Источник: Цыганков покинет Динамо уже до конца января
Источник: Цыганков покинет Динамо уже до конца января

По данным Игоря Бурбаса, футболист хочет уйти уже в зимнее межсезонье

ФОТО. Усик - Фьюри: «Пузатый, ты где? Средневес уже на месте»
Бокс | 10 января 2023, 21:50 24
ФОТО. Усик - Фьюри: «Пузатый, ты где? Средневес уже на месте»
ФОТО. Усик - Фьюри: «Пузатый, ты где? Средневес уже на месте»

Когда уже объявят о контракте?

ФОТО. С Мудриком и Шведом. Первая тренировка Шахтера в 2023 году
Футбол | 11.01.2023, 13:18
ФОТО. С Мудриком и Шведом. Первая тренировка Шахтера в 2023 году
ФОТО. С Мудриком и Шведом. Первая тренировка Шахтера в 2023 году
ВИДЕО. В москве большой пожар. Обрушилась крыша, тушит авиация
Война | 10.01.2023, 20:59
ВИДЕО. В москве большой пожар. Обрушилась крыша, тушит авиация
ВИДЕО. В москве большой пожар. Обрушилась крыша, тушит авиация
Упустила победу. Снигур проиграла восходящей звезде чешского тенниса
Теннис | 11.01.2023, 09:29
Упустила победу. Снигур проиграла восходящей звезде чешского тенниса
Упустила победу. Снигур проиграла восходящей звезде чешского тенниса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Неожиданно. Усик удивил выбором своего любимого футболиста
Неожиданно. Усик удивил выбором своего любимого футболиста
11.01.2023, 01:35 1
Бокс
Чего ожидать от украинских боксеров в 2023 году
Чего ожидать от украинских боксеров в 2023 году
10.01.2023, 15:20 6
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Руслан Малиновский – игрок Марселя
ОФИЦИАЛЬНО. Руслан Малиновский – игрок Марселя
09.01.2023, 18:53 45
Футбол
ВИДЕО. Малиновский трогательно попрощался с Аталантой
ВИДЕО. Малиновский трогательно попрощался с Аталантой
09.01.2023, 20:50
Футбол
Французская малина. Почему Малиновский перешел в Марсель
Французская малина. Почему Малиновский перешел в Марсель
10.01.2023, 11:30 10
Футбол
Усик избавился от обязательства. В IBF приняли решение
Усик избавился от обязательства. В IBF приняли решение
10.01.2023, 05:29
Бокс
Вышел Зина – пошли голы! Арсенал разгромил Оксфорд и попал на Ман Сити
Вышел Зина – пошли голы! Арсенал разгромил Оксфорд и попал на Ман Сити
09.01.2023, 23:59 2
Футбол
Истинное отношение к рф. Усик в очередной раз четко показал свою позицию
Истинное отношение к рф. Усик в очередной раз четко показал свою позицию
11.01.2023, 01:50 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности