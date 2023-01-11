Исполком ФФФ утвердил контракт Дешама

Исполком Федерации футбола Франции (ФФФ) утвердил новый контракт главного тренера национальной сборной Дидье Дешама до 2026 года.

Контракт был продлен 7 января, однако президент ФФФ Ноэль Ле Гре подписал это соглашение, не уведомив никого из Федерации. Члены исполкома изучали соглашение в рамках аудиторской проверки, до конца которой Ле Гре был отстранен от своей должности.

Ранее Ноэль Ле Гре подвергся резкой критике из-за слов в адрес Зинедина Зидана.