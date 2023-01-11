Франция11 января 2023, 16:41 |
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Исполком ФФФ утвердил контракт Дешама
Дидье Дешам продолжит работать со сборной Франции
11 января 2023, 16:41 |
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Исполком Федерации футбола Франции (ФФФ) утвердил новый контракт главного тренера национальной сборной Дидье Дешама до 2026 года.
Контракт был продлен 7 января, однако президент ФФФ Ноэль Ле Гре подписал это соглашение, не уведомив никого из Федерации. Члены исполкома изучали соглашение в рамках аудиторской проверки, до конца которой Ле Гре был отстранен от своей должности.
Ранее Ноэль Ле Гре подвергся резкой критике из-за слов в адрес Зинедина Зидана.
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