Франция11 января 2023, 15:52 |
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Источник: Ле Гре отстранен от должности главы Федерации футбола Франции
Проблемы для Ноэля Ле Гре продолжаются
11 января 2023, 15:52 |
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Президент Федерации футбола Франции (ФФФ) Ноэль Ле Гре был отстранен от своей должности. Об этом сообщают французские СМИ.
Исполнительный комитет ФФФ принял решение отстранит Ле Гре как минимум до завершения аудиторской проверки в Федерации и публикации ее результатов. Обязанности Ле Гре временно будет исполнять вице-президент Филипп Диалло.
Ранее Ноэль Ле Гре подвергся резкой критике из-за слов в адрес Зинедина Зидана.
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