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  4. Источник: Ле Гре отстранен от должности главы Федерации футбола Франции
Франция
11 января 2023, 15:52 |
762
1

Источник: Ле Гре отстранен от должности главы Федерации футбола Франции

Проблемы для Ноэля Ле Гре продолжаются

11 января 2023, 15:52 |
762
1
Источник: Ле Гре отстранен от должности главы Федерации футбола Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Ноэль Ле Гре

Президент Федерации футбола Франции (ФФФ) Ноэль Ле Гре был отстранен от своей должности. Об этом сообщают французские СМИ.

Исполнительный комитет ФФФ принял решение отстранит Ле Гре как минимум до завершения аудиторской проверки в Федерации и публикации ее результатов. Обязанности Ле Гре временно будет исполнять вице-президент Филипп Диалло.

Ранее Ноэль Ле Гре подвергся резкой критике из-за слов в адрес Зинедина Зидана.

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Ноэль Ле Гре Федерация футбола Франции
Источник RMC Sport
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MrStepanovM .
ибо не*уй
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