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  4. Названа дата представления Зидана главным тренером сборной Франции
Франция
23 июля 2026, 07:20 |
309
0

Названа дата представления Зидана главным тренером сборной Франции

У «Ле Бле» начинается новая эпоха

23 июля 2026, 07:20 |
309
0
Названа дата представления Зидана главным тренером сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан
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Календарь прихода Зинедина Зидана на пост главного тренера сборной Франции приобретает четкие очертания, сообщает L'Equipe.

Во Французской федерации футбола (ФФФ) продолжается подготовка к переходу от эпохи Дидье Дешама к эре Зинедина Зидана. Как сообщалось ранее, контуры тренерского штаба бывшего наставника мадридского «Реала» формируются уже несколько месяцев, а сам Зидан регулярно контактирует с президентом ФФФ Филиппом Диалло.

Федерация хотела достойно почтить Дешама после завершения его 14-летней работы во главе сборной, однако наставник отказался от торжественной церемонии. В то же время он направил длинное письмо с благодарностью сотрудникам федерации, которое получило положительные отзывы внутри организации.

После рассмотрения нескольких вариантов ФФФ решила официально объявить о назначении Зидана во вторник, 28 июля. Ожидается, что его контракт будет рассчитан на четыре года. Также может состояться пресс-конференция, хотя не обязательно в тот же день.

Август планируют посвятить окончательному формированию нового тренерского штаба, который будет существенно обновлен и расширен. Кроме того, федерация намерена увеличить представительство женщин на отдельных должностях.

Как сообщалось ранее, ближайшими помощниками Зидана станут Давид Беттони и Хамиду Мсаиди, которые уже много лет работают вместе с ним. В штаб также должны войти тренер по физической подготовке Грегори Дюпон, а также чемпионы мира 1998 года Фабьен Бартез и Бернар Диомед.

В то же время ФФФ предстоит решить непростой вопрос относительно нынешнего штаба Дешама. Часть его сотрудников имеет бессрочные трудовые контракты, поэтому процесс изменений потребует отдельных решений. Также остается открытым вопрос относительно будущего многолетнего офицера безопасности сборной Мохамеда Санхаджи, который близок к Зидану. Перед последним чемпионатом мира его вернули к работе по срочному контракту после досрочного выхода на пенсию, что стало следствием получения им подарка от семьи Мбаппе.

Дебют Зинедина Зидана во главе сборной Франции ожидается во время международной паузы в конце сентября – начале октября. Тогда «Ле Бле» проведут четыре матча Лиги наций:

  • Турция – Франция (25 сентября);
  • Бельгия – Франция (28 сентября);
  • Франция – Италия (2 октября);
  • Франция – Бельгия (5 октября).
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Зинедин Зидан сборная Франции по футболу Федерация футбола Франции Дидье Дешам
Иван Чирко Источник: L'Equipe
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