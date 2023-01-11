ITF11 января 2023, 09:44 |
96
0
Володько стартовала с победы на 40-тысячнике ITF в Таиланде
Катерина обыграла местную теннисистку
11 января 2023, 09:44 |
96
0
Украинская теннисистка Катерина Володько (№257 WTA) с победы начала выступления на 40-тысячнике ITF в Таиланде.
В первом раунде 36-летняя украинка переиграла Рутуджу Бхосале из Индии (№427 WTA).
Нонтхабури. Первый круг
Катерина Володько (Украина) – Рутуджа Бхосале (Индия) – 6:1, 1:6, 6:3
В следующем раунде Катерина сразится против Киоки Окамуры из Японии (№271 WTA) или Ланланы Тараруди из Таиланда (№527 WTA)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 11 января 2023, 05:42 1
Украинка в трех сетах обыграла Татьяну Марию
Теннис | 10 января 2023, 14:04 0
Украинская теннисистка готовится к старту Australian Open
Футбол | 10.01.2023, 21:21
Футбол | 10.01.2023, 17:11
Футбол | 11.01.2023, 05:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.01.2023, 10:50 2
09.01.2023, 20:50
10.01.2023, 15:20 6
11.01.2023, 01:35
09.01.2023, 18:53 45
09.01.2023, 23:59 2
09.01.2023, 17:33 21
09.01.2023, 10:12 4