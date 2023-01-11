Володько стартовала с победы на 40-тысячнике ITF в Таиланде

Украинская теннисистка Катерина Володько (№257 WTA) с победы начала выступления на 40-тысячнике ITF в Таиланде.



В первом раунде 36-летняя украинка переиграла Рутуджу Бхосале из Индии (№427 WTA).



Нонтхабури. Первый круг

Катерина Володько (Украина) – Рутуджа Бхосале (Индия) – 6:1, 1:6, 6:3



В следующем раунде Катерина сразится против Киоки Окамуры из Японии (№271 WTA) или Ланланы Тараруди из Таиланда (№527 WTA)