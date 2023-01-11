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  4. Володько стартовала с победы на 40-тысячнике ITF в Таиланде
ITF
11 января 2023, 09:44 |
96
0

Володько стартовала с победы на 40-тысячнике ITF в Таиланде

Катерина обыграла местную теннисистку

11 января 2023, 09:44 |
96
0
Володько стартовала с победы на 40-тысячнике ITF в Таиланде
ITF. Катерина Володько

Украинская теннисистка Катерина Володько (№257 WTA) с победы начала выступления на 40-тысячнике ITF в Таиланде.

В первом раунде 36-летняя украинка переиграла Рутуджу Бхосале из Индии (№427 WTA).

Нонтхабури. Первый круг
Катерина Володько (Украина) – Рутуджа Бхосале (Индия) – 6:1, 1:6, 6:3

В следующем раунде Катерина сразится против Киоки Окамуры из Японии (№271 WTA) или Ланланы Тараруди из Таиланда (№527 WTA)

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Источник Sport.ua
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