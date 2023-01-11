ТЕН ХАГ: «Мы справились с задачей – вышли в полуфинал»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил победу подопечных над «Чарльтоном» (3:0) в четвертьфинале Кубка английской лиги.

Напомним, крупную победу «красным дьяволам» принесли голы в исполнении Антони и Маркуса Рэшфорда, который, оформив дубль, добился исторического достижения.

«Мы должны были попасть в полуфинал, и мы справились с задачей. Я думаю, что мы должны были снять все вопросы раньше, но, в конце концов, цель состояла в том, чтобы пройти дальше. Так что мои комплименты команде.

Планировалось выпустить их (Рэшфорда, Эриксена и Каземиро. – прим. Sport.ua) на поле и поддерживать их ритм перед предстоящими играми. Я не думаю, что мы многое позволяли соперникам, а если что-то и было, то у нас был Том Хитон. Таковы стандарты нашей команды: резервные игроки всегда должны быть готовы, и сегодня мы снова это увидели», – заявил тен Хаг.