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Кубок английской лиги
Манчестер Юнайтед
10.01.2023, FT 3 : 0
Чарльтон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
11 января 2023, 03:44 |
54
0

Ман Юнайтед – Чарльтон – 3:0. Рэшфорд покоряет Олд Траффорд. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка английской лиги

11 января 2023, 03:44 |
54
0
Ман Юнайтед – Чарльтон – 3:0. Рэшфорд покоряет Олд Траффорд. Видео голов
Instagram. Маркус Рэшфорд

Во вторник, 10 января, состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Чарльтоном». Игра завершилась разгромной победой «красных дьяволов» со счетом 3:0.

Отметим, что дубль на свой счет записал Маркус Рэшфорд.

Кубок английской лиги. 1/4 финала, 10 января

Манчестер Юнайтед – Чарльтон – 3:0

Голы: Антони, 21, Рэшфорд, 90, 90+4

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Антони (Манчестер Юнайтед).
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Маркус Рэшфорд видео голов и обзор Манчестер Юнайтед Чарльтон Кубок английской лиги по футболу
Источник Sport.ua
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