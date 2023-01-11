Кубок английской лиги
10.01.2023, FT 3 : 0
Англия11 января 2023, 03:44 |
54
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Ман Юнайтед – Чарльтон – 3:0. Рэшфорд покоряет Олд Траффорд. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка английской лиги
11 января 2023, 03:44 |
54
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Во вторник, 10 января, состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Чарльтоном». Игра завершилась разгромной победой «красных дьяволов» со счетом 3:0.
Отметим, что дубль на свой счет записал Маркус Рэшфорд.
Кубок английской лиги. 1/4 финала, 10 января
Манчестер Юнайтед – Чарльтон – 3:0
Голы: Антони, 21, Рэшфорд, 90, 90+4
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Антони (Манчестер Юнайтед).
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