Во вторник, 10 января, состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Чарльтоном». Игра завершилась разгромной победой «красных дьяволов» со счетом 3:0.

Отметим, что дубль на свой счет записал Маркус Рэшфорд.

Кубок английской лиги. 1/4 финала, 10 января

Манчестер Юнайтед – Чарльтон – 3:0

Голы: Антони, 21, Рэшфорд, 90, 90+4