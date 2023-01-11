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  4. Рэшфорд-неудержимый. Форвард отметился за МЮ историческим достижением
Англия
11 января 2023, 07:56 |
173
0

Рэшфорд-неудержимый. Форвард отметился за МЮ историческим достижением

Англичанин стал автором дубля в ворота «Чарльтона»

11 января 2023, 07:56 |
173
0
Рэшфорд-неудержимый. Форвард отметился за МЮ историческим достижением
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Во вторник, 10 января, в четвертьфинале Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» – «Чарльтон» (3:0) нападающий манкуанинцев Маркус Рэшфорд оформил дубль. Игру форвард начал в запасе, а появился на поле на 60-й минуте. Голами он отметился на 90-й минуте и в компенсированное время.

25-летний Рэшфорд стал первым игроком «Манчестер Юнайтед» за последние 13 лет, кому удалось отметиться голами в восьми подряд домашних играх команды.

Предыдущим игроком «красных дьяволов», кому удавалось подобное, был Уэйн Руни в 2010 году.

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Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд Кубок английской лиги по футболу Чарльтон Олд Траффорд рекорд
Источник Opta
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