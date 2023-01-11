Рэшфорд-неудержимый. Форвард отметился за МЮ историческим достижением
Англичанин стал автором дубля в ворота «Чарльтона»
Во вторник, 10 января, в четвертьфинале Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» – «Чарльтон» (3:0) нападающий манкуанинцев Маркус Рэшфорд оформил дубль. Игру форвард начал в запасе, а появился на поле на 60-й минуте. Голами он отметился на 90-й минуте и в компенсированное время.
25-летний Рэшфорд стал первым игроком «Манчестер Юнайтед» за последние 13 лет, кому удалось отметиться голами в восьми подряд домашних играх команды.
Предыдущим игроком «красных дьяволов», кому удавалось подобное, был Уэйн Руни в 2010 году.
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