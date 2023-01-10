Приходько пробился в основную сетку челленджера в Аргентине
Украинец стал победителем квалификации
25-летний уроженец Павлограда Олег Приходько (№442 АТР) двумя победами в квалификации пробился в основную сетку турнира Aysa de Tigre 2 серии АТР Challenger Tour, который проходит в Аргентине.
В финале отбора украинец встретился с уругвайцем Мартином Куэвасом (№460 АТР) и одержал победу в двух сетах.
Aysa de Tigre 2. Квалификация. Финал
Мартин Куэвас (Аргентина) – Олег Приходько (Украина) – 4:6, 3:6
В матче первого круга основной сетки Приходько сразится с 30-летним аргентинцем Андреа Кольярини (№244 АТР).
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