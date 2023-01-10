Приходько пробился в основную сетку челленджера в Аргентине

25-летний уроженец Павлограда Олег Приходько (№442 АТР) двумя победами в квалификации пробился в основную сетку турнира Aysa de Tigre 2 серии АТР Challenger Tour, который проходит в Аргентине.

В финале отбора украинец встретился с уругвайцем Мартином Куэвасом (№460 АТР) и одержал победу в двух сетах.

Aysa de Tigre 2. Квалификация. Финал

Мартин Куэвас (Аргентина) – Олег Приходько (Украина) – 4:6, 3:6

В матче первого круга основной сетки Приходько сразится с 30-летним аргентинцем Андреа Кольярини (№244 АТР).