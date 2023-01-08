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Англия
08 января 2023, 10:57 | Обновлено 08 января 2023, 11:06
216
1

ЛОПЕТЕГИ: «Правда в том, что мы забили три гола»

Испанский тренер – о матче «Вулверхэмптона» с «Ливерпулем»

08 января 2023, 10:57 | Обновлено 08 января 2023, 11:06
216
1
ЛОПЕТЕГИ: «Правда в том, что мы забили три гола»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулен Лопетеги

Главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги дал оценку результату встречи подопечных с «Ливерпулем» (2:2) в 1/32 финала Кубка Англии.

«Извините, но офсайда не было. Это невозможно. Кто-то сказал ему [судье], что это офсайд, но мы видели материалы с нашей тактической камеры. Его не существовало, решение неправильное. Я допускаю ошибки каждый день, и иногда они [судьи] тоже. Жаль, что так получилось, но правда в том, что мы забили три гола.

Что касается гола Салаха – такие эпизоды случаются во всех лигах. Я считаю, что нужно обсуждать это с судьями. Мохамед Салах оказался в офсайде до того, как Тоти коснулся мяча, поэтому получил преимущество. Тоти, конечно, шел на это только из-за офсайда», – заявил Лопетеги.

Напомним, после игры с «волками» наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что его команде в матче не повезло.

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Хулен Лопетеги Вулверхэмптон Ливерпуль Кубок Англии по футболу
Источник The Guardian
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Комментарии 1
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Alex196
Судья за уши тянул вчера Ливерпуль.С первой по последнюю.минуту.Засчитал спорный мяч Салаха и не засчитал стопроцентный гол Вулз десять раз пересматривали эпизод и никто не увидел оысайда .А когда Лопатеги спросил почему не засчитали гол то получил жёлтую.вот вам и ответ.и до сих пор никто не ответил почему все же стопроцентный гол не засчитали .В Англии же должно быть наказание для этого странного рефери 
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