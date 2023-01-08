ЛОПЕТЕГИ: «Правда в том, что мы забили три гола»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги дал оценку результату встречи подопечных с «Ливерпулем» (2:2) в 1/32 финала Кубка Англии.

«Извините, но офсайда не было. Это невозможно. Кто-то сказал ему [судье], что это офсайд, но мы видели материалы с нашей тактической камеры. Его не существовало, решение неправильное. Я допускаю ошибки каждый день, и иногда они [судьи] тоже. Жаль, что так получилось, но правда в том, что мы забили три гола.

Что касается гола Салаха – такие эпизоды случаются во всех лигах. Я считаю, что нужно обсуждать это с судьями. Мохамед Салах оказался в офсайде до того, как Тоти коснулся мяча, поэтому получил преимущество. Тоти, конечно, шел на это только из-за офсайда», – заявил Лопетеги.

Напомним, после игры с «волками» наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что его команде в матче не повезло.