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Италия
06 января 2023, 20:10 | Обновлено 06 января 2023, 20:14
48
0

Сампдория - Наполи. Прогноз и анонс на матч

Матч чемпионата Италии

06 января 2023, 20:10 | Обновлено 06 января 2023, 20:14
48
0
Сампдория - Наполи. Прогноз и анонс на матч
Getty Images/Global Images Ukraine

8 января на «Луиджи Феррарис» пройдет матч 17-го тура Серии А, в котором «Сампдория» встретится с «Наполи». Старт поединка запланирован на 18:00 по европейскому времени.

«Сампдория»

Команда постепенно утрачивала позиции. Были немалые надежды на Джампаоло, который не так давно поднимал представителя Генуи в еврокубки. Но с ним неувядаемый Квальярелла и компания взяли 15-е место. Впрочем, сейчас о подобном можно только мечтать, со все меньшей надеждой все-таки выйти на такие показатели. Марко уже уволили, наказав за провальный старт. Но и Деян Станкович, хотя все-таки смог выиграть, закончил со своими подопечными осенний отрезок с жуткой статистикой: 1 победа и 6 очков. Да, у «Вероны» еще хуже, но вылетают из Серии А трое... Очевидно, что нужно прибавлять зимой - но это непросто. Впрочем, новый отрезок начали очень правило, обыграв на выезде «Сассуоло» 2-1.

«Наполи»

Клуб движется в противоположном направлении сравнительно с «Сампдорией». В прошлом сезоне был долгожданный прыжок - Лучано Спаллетти с 1-й же попытки превзошел предшественников, Анчелотти и Гаттузо. И не просто вернул в Лигу чемпионов, но даже поднял в тройку явных лидеров. В этом цикле обновленный вариант «партенопеи» (особняком выделим подписание Хвичи Кварацхелии, что отлично себя проявляет в Италии) смог даже улучшить показатели. Сыграв пару раз вничью в августе, больше коллектив ни с кем не терял очки в Серии А вплоть до самой паузы на чемпионат мира. Конечно же, такая статистика обеспечивает безоговорочное 1-е место. Но в среду фаворит ухитрился проиграть «Интеру», сразу подпустив к себе конкурентов во главе с «Миланом».

Статистика личных встреч.

У «Сампдории» мало что получается в матчах с «Наполи». Достаточно сказать, что «партенопеи» выиграли все 6 крайних поединков.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут интриги от этой пары. «Наполи» должен реабилитироваться за осечку, допущенную 4-го января, и выиграть тут с форой «-1 гол» c коэффициентом - 1,64) от Parimatch.

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Источник Sport.ua
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