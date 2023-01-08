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Чемпионат Италии
Сампдория
08.01.2023, FT 0 : 2
Наполи
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Италия
08 января 2023, 22:52 | Обновлено 08 января 2023, 23:10
104
0

ВИДЕО. Наполи упрочил лидерство, победив в гостях Сампдорию

8 января в Италии проходят матчи 16-го тура национального чемпионата

08 января 2023, 22:52 | Обновлено 08 января 2023, 23:10
104
0
ВИДЕО. Наполи упрочил лидерство, победив в гостях Сампдорию
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 16-го тура чемпионата Италии «Наполи» в гостях обыграл «Сампдорию» со счетом 2:0.

«Наполи» набрал 44 очка и упрочил лидерство в борьбе за скудетто.

Серия A. 16-й тур, 8 января

Сампдория – Наполи – 0:2

Голы: Осимхен, 19, Эльмас, 82 (пен)

Салернитана – Торино – 1:1

Голы: Вильена, 49 – Санабрия, 36

Лацио – Эмполи – 2:2

Голы: Фелипе Андерсон, 2, Дзакканьи, 54 – Капуто, 83, Марин, 90+4

Специя – Лечче – 0:0

События матча

82’
ГОЛ ! С пенальти забил Элиф Элмас (Наполи).
38’
Томас Ринкон (Сампдория) получает красную карточку.
19’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
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чемпионат Италии по футболу Сампдория Наполи Серия A Салернитана Торино Лацио Эмполи Специя Лечче
Источник Sport.ua
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