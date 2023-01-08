Италия08 января 2023, 22:52 | Обновлено 08 января 2023, 23:10
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ВИДЕО. Наполи упрочил лидерство, победив в гостях Сампдорию
8 января в Италии проходят матчи 16-го тура национального чемпионата
08 января 2023, 22:52 | Обновлено 08 января 2023, 23:10
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В матче 16-го тура чемпионата Италии «Наполи» в гостях обыграл «Сампдорию» со счетом 2:0.
«Наполи» набрал 44 очка и упрочил лидерство в борьбе за скудетто.
Серия A. 16-й тур, 8 января
Сампдория – Наполи – 0:2
Голы: Осимхен, 19, Эльмас, 82 (пен)
Салернитана – Торино – 1:1
Голы: Вильена, 49 – Санабрия, 36
Лацио – Эмполи – 2:2
Голы: Фелипе Андерсон, 2, Дзакканьи, 54 – Капуто, 83, Марин, 90+4
Специя – Лечче – 0:0
События матча
82’
ГОЛ ! С пенальти забил Элиф Элмас (Наполи).
38’
Томас Ринкон (Сампдория) получает красную карточку.
19’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
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