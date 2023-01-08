ВИДЕО. Наполи упрочил лидерство, победив в гостях Сампдорию

В матче 16-го тура чемпионата Италии «Наполи» в гостях обыграл «Сампдорию» со счетом 2:0.

«Наполи» набрал 44 очка и упрочил лидерство в борьбе за скудетто.

Серия A. 16-й тур, 8 января

Сампдория – Наполи – 0:2

Голы: Осимхен, 19, Эльмас, 82 (пен)

Салернитана – Торино – 1:1

Голы: Вильена, 49 – Санабрия, 36

Лацио – Эмполи – 2:2

Голы: Фелипе Андерсон, 2, Дзакканьи, 54 – Капуто, 83, Марин, 90+4

Специя – Лечче – 0:0