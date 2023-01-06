Врач дал Беседину неправильную таблетку. Динамо проиграло суд Бецко

Экс-координатор допинг-контроля при УАФ Максим Бецко рассказал, что выиграл суд у киевского «Динамо». Информация о нем на официальном сайте киевского клуба признана недостоверной.

В марте 2020 года Бецко рассказал, что врач «Динамо» перепутал и дал Артему Беседину неправильную таблетку. Вместо таблетки от головной боли он выдал запрещенный фонтурацетам, после чего футболист сдал положительный допинг-тест и был дисквалифицирован на один год.

«Динамо» затем обвинило Бецко в нарушении антидопингового регламента УЕФА. Киевляне обвинили Максима в распространении конфиденциальной информации по делу Беседина. Однако сейчас суд обязал «Динамо» опровергнуть распространенную недостоверную информацию.

Максим Бецко рассказал:

«Я выиграл суд у «Динамо» Киев. Один известный футболист А.Б. был наказан за употребление допинга, который, как оказалось, был выдан ему случайно врачом команды. После завершения дела в УЕФА я дал интервью о деталях дела, которые интересовали болельщиков. (Именно болельщиков, поскольку отсутствие информации слишком возбудило их воображение. Футболисту к тому времени приписали все возможные грехи).

Но спустя день после выхода интервью, на сайте «Динамо» вышла «разгромная» статья о моем непрофессионализме. Обвинения были якобы в разглашении конфиденциальной информации. Обвинения были также и в адрес руководства УАФ. Статью перепечатали многие другие издания. У меня было несколько неприятных дней, безусловно отразившихся на карьере. Достаточно быстро выяснилось, что никаких нарушений не было. Но ведь статья осталась! (Хотя на сайте «Динамо» ее уже нет. Хаха.)

И вот наконец – Печерский районный суд решил обязать ООО «Футбольный клуб «Динамо Киев» опровергнуть распространенную недостоверную информацию путем изложения публикаций на официальном веб-сайте ООО «Футбольный клуб «Динамо Киев» в разделе «Новости». Пустяк, но приятно, как говорится! Должен сказать, что еще возможна их апелляция, но апеллировать с их стороны – только позориться».